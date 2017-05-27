千个蓄水槽解决水供问题 魏晓隆遗憾只发国阵州选区 北马新闻

（亚罗士打27日讯）亚罗士打国会议员魏晓隆遗憾，吉打州房屋及地方政府、水供及能源事务委员会主席拿督峇鲁希山行政议员日前宣布提供的1000个蓄水槽，只分发给16个国阵州选区，助解决水供问题。

他認為，政府理应公平、透明化，不区分及不偏心，以协助面对水供问题的人民解决问题，因为每个人都会面对水供问题，不论他们支持哪一个政党。

为此，他质疑，为何對方只分发蓄水槽给国阵州议员的选区，而反对党议员的选区却不包括在内。

他是于日前出席在米都新邦瓜拉组屋祈祷室所举行的迎接斋戒月活动上，如此表示。

魏晓隆说，去年的开斋节時期面对严重水供课题，而达鲁阿曼供水有限公司接获2000个缺水的投诉，以致州务大臣最终在人民强烈批评下，成立特别行动小组以探讨吉州的水供问题。

他说，去年州内有逾4万个家庭在佳节期间面对水供问题，如果1年前行动委员会成立的目的是为了确保佳节期间不再重演水供课题，然而最终的计划却只是提供1000个蓄水槽而已，那可证明行动委员会已是失败履行任务。