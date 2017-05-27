纳兹里：损害之说错误 中资只会让国家受惠 国内新闻

（吉隆坡26日讯）中资近年来踊跃投资马来西亚引起损害国家的争议，旅游及文化部长拿督斯里纳兹里为中资辩护称，中国来马投资只会让马来西亚获利，损害之说是错误的。

纳兹里表示，中国目前是世界第二大经济体，而且还在不断地增长，不久将来会超越美国，因此马来西亚与中国的友好关系，只会让马来西亚受惠，根本不会所损失。

“中国来我国投资，资金就会跟着来到，而且会创造工作机会，还会缴税给大马，因此批评中国投资太多会造成国家损失的说法是不正确的，我们不会有什么损失。”

纳兹里今日出席位于国油双峰塔旁的吉隆坡四季酒店封顶仪式后对媒体表示，他对中国投资马来西亚持正面态度。纳兹里还特别穿上中山装出席，并给醒狮点睛。

另外，纳兹里说，四季酒店建成肯定会对旅游业有所帮助，吸引更多游客到来，其综合酒店、购物、商业于一体，能够满足那些只想呆在酒店享受的游客。”有了这栋建筑物，我国的客房增加，特别是吉隆坡，以及提高我国城市的素质，因为著名酒店肯定可吸引更多游客。”

他指出，这是因为有游客愿意及有能力住豪华酒店。游客在我国的花费，其中6%商品及服务税将到政府手中，酒店也缴付税务，相信也会创造更多收入较高的工作机会。因此，我国有许多好处。

隆第二高大楼 四季酒店封顶

中国铁建承建的吉隆坡四季酒店周五成功封顶，这座77层高的酒店将成为继双峰塔楼后，吉隆坡第二高大楼。

四季酒店毗邻吉隆坡双塔楼，地理位置在吉隆坡“黄金三角”中心，是集商业、公寓和酒店于一体的高端建筑。吉隆坡四季酒店项目由中国铁建承建，知名地产开放商维纳斯资产有限公司携手四季酒店集体开发和投资。

中国铁建总裁庄尚标称，四季酒店工程是马中友好交往的典范和里程碑式的见证。

他表示，四季酒店在建造的工程面临挑战，但在各方帮助下创造了“四天一个标准层”的速度，成功提前57天实现总体结构封顶。

他称，中国铁建参与四季酒店项目的同时，也注重谋求经济和社会效应，聘请大马本地员工，创造了上千个就业机会，履行企业责任，成为大马发展建设的参与者和奉献者。

他说，中铁铁建愿意加大投资力度，与马来西亚政府和社会各界在更多领域开展深层次合作。

中国铁建自1993年进入马来西亚市场，先后实施了21个项目，涉及铁路、公路和房建等多个领域，潜在项目总额达20亿美元。

由于庄尚标行程满档，其讲稿由中国铁建总经济师赵晋华代读。中国铁建是全球最具实力和规模的建设集团之一，在2016年《财富》评选的世界500强企业排名第62位，在全球最大250家工程总承包商中稳居前三，业务遍及全球110国家。

另外，维纳斯资产有限公司执行董事兼股东拿督万泉龙说，吉隆坡四季酒店是中国铁建在一带一路倡议的成功项目，其潜在发展总值（GDV）达30亿令吉。

他称，吉隆坡四季酒店在2017年年底可以完工，酒店和商业购物中心将在2018年第二季度运营，将设有240间酒店客房、242套高级公寓及3万平米的商业区。