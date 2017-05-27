双溪六甲菜园汪洋一片 农民促政府提升排水系统 北马新闻

（北海27日讯）受到周六凌晨闪电水灾影响，双溪六甲雨菜园汪洋一片，农民的心血毁于一旦！当地菜农呼吁，政府欲提升当地的排水系统，避免一雨成灾，继续对菜农造成经济负担。

菜农代表张汉荣受访时说，没有良好的规划的排水系统、受苦受难的是农民，更严重影响农民生计。

另一名农民李海秀无奈的说，这一场大雨水淹菜园，严重影响收成。

卡斯杜丽：申请拨款治水没下文

峇都加湾国会议员卡斯杜丽表示，过去发生闪电水灾，水位通常在1个小时里就退，惟，这次却比较慢，相信最大的原因是因为涨潮海水涌入，加上水泵无法操作，导致这次的灾情较过去严重。

她呼吁，联邦政府拨款增加水泵。

“我曾在国会反映，惟每次都没有下文。”

法师：沟渠已不合时宜

据中华三校毗邻的一家观音亭法师说，该区只要下豪雨超过一个小时就会淹水，相信是因为沟渠已不合时宜，无法排水。

巫宥进：水位有半尺高

当地居民巫宥进说，这次的水位有半尺高，是近10年最严重的一次。

“我的杂货店也影响，差点就连米也淹到，幸亏之前有托高，才逃过一劫。”