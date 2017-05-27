报殇这一朵苦心莲 如是我刎

“每逢政治危机即收缩言论，严禁相关议题见报，而媒体自我审查现象就会加剧。比如，1983年让政府行政权集中化的修宪法案尚待国会核准前，马哈迪下令媒体主管不能报道法案的详细内容，以及在野党在国会的尖锐批评。”

这么一来，各语文媒体包括华文报不敢违抗其警告，“在超过两个月内，竟未报道该议题及该场国会辩论”。不仅这样，1997年金融风暴爆发，他不仅打压该国裙带关系、朋党主义及贪污状况的国际媒体，更禁止国内媒体负面报道国家经济状况……

房翠莹的硕士论文《马来西亚华文报的自我审查》（台北：政治大学；2016，页49）论述的这一些，走过80年和90年代的那一辈人皆曾经感受。经历烈火莫熄，马哈迪加强媒体管制。

2001年5月4日，时任《星洲日报》执行编辑的郑丁贤为文指出：“1999年大选后，在特殊的政治发展下，国内的新闻自由空间越发狭窄……一些评论作者不再动笔，一些改用婉转的方式撰文。”

郑丁贤的话才说完，2001年5月28日，报殇顿然爆发，南洋报业被马华公会通过臂膀企业收购。从此以后，这个国家相对开放的中文报业之版图，也一口气全然改变了。

那些年，媒体的日子全不好过。房翠莹的研究说，上面“一不爽就传召高层问话”。此外，马哈迪也常公开谴责华文报煽动种族情绪。1990年巫统的党代表大会，他干脆点名中文媒体为在野党助选。

上有所好，下必甚焉。房翠莹举证：立白病毒之时，卫生部长蔡锐明当时也被指曾经“阻止媒体报道初期被误指为日本脑炎，后来被证实更危险的立百病症蔓延的新闻。”

诸如此类，罄竹难书。政治学者的何启良博士忍无可忍，乃至在网络发布〈马华社的“泛政党现象”〉点出了“事到此不可理喻的地步，其肆无忌惮、仗势凌人的姿态已一览无遗”。

矛头所在，何启良博士直指当权领导，坦告“马华公会频频向华文报业发出指示，说国难当头，报导必须谨慎云云，表面是劝告，骨子里是堵塞言路，马华公会某党要被讥呼为‘华文报业的最高总编辑’，已是华社公开的秘密。

所幸网络的流行，网民之力量，渐渐改变了桎梏和封锁，但是，整体的局面和气氛，其实始终没有明白的长进。回顾528前的媒体生态，和相隔16年后的新闻自由，自可体会了这一点。

所谓人权，所谓民权，所谓知情权，往往我们都一知半解，似懂非懂。甭说别的，就是528之曲曲折折内情，涉身的政治领袖和企业领导也遮遮掩掩，不愿明白透露了真相所在。

认识这些，自可领悟了报业前辈朱自存先生在《纵观华报50年》(1994) 说得沉沉痛痛：“新闻工作者不能违反老板的政治立场，不能违反老板的商业利益：当有关立场与利益和新闻自由发生冲突时，新闻工作者最后的自由是:递上一封辞职信！”

时光荏苒，倏忽16年了。不管16年前的报变，你在哪里，还在其次；16年后的今天，转身之后马哈迪，是否愿意坚持高举新闻自由的圣火，那才是关键。可是，谁懂呢？#