女佣基本人权应受维护 社论

家庭女佣在我国是普遍存在的现象，有些家庭甚至极度依赖女佣。目前，我国主要的女佣来源国是印尼，而现阶段我国也向柬埔寨开放，可以预见柬佣在未来也将成为一些家庭的选择。

供需是由市场决定，由于许多家庭因不同的原因，需要聘用外佣来从事一些家庭劳务，也使得外佣在我国形成一个庞大的人口，也因此由于外佣的良莠不齐，以及雇主的心理状态，雇佣之间的摩擦与不愉快的事件时有发生。女佣种种怪异的行为、粗暴对待小主人；雇主对于女佣的过分苛刻，甚至毫无人性的虐待，造成女佣肉体和心灵的创伤，几乎到了触目惊心的地步。

雇佣关系的恶劣，尤其早前虐佣的事件频频发生，导致印尼当局的不满和抗议，有一段时间更冻结输出女佣到我国，多少影响了两国关系。然而，外佣进入我国的家庭毕竟横着语言文化、生活习惯差异等隔阂，甚至有着离乡背井人生地不熟的心理压力，如果雇佣之间在这方面无法彼此有效的得到沟通与了解，往往会因此橫生支节，也会为雇佣彼此带来困扰。

女佣的怪异行为与有暴力倾向各方自然要关注，雇主对女佣的过分苛刻与侵虐现象自然也无法让人接受。尽管是雇佣关系，给与求应当在合理及人道的范围，女佣虽然是受雇的一方，也应当维护及享有其基本人权。

人力资源部日前推出聘用外国女佣雇主指南，规定雇主不可对女佣做出日常工作范围以外及有危险性的工作要求，同时也例出对待女佣应有的生活待遇和保障，包括若女佣面对语言问题，可考虑将女佣送往语文班。或许有关指南部分明目细节会让雇主感到为难，但是，尽可能给予女佣一个相对舒适可以安心的工作环境，对雇佣而言未尝不是一件好事。

聘用外国女佣雇主指南只是一项参考建议，并没有法律约束力，不过其范围不外是强调女佣应获人道对待，以及应享有基本人权。雇主的条件尽管无法满足指南所列对女佣的所有的要求，但也不应脱离了人道和基本人权的顾念。