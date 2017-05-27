狮艺高超·建设提升 峇眼三目奖不完 大城小镇

报道、摄影：许文水

（吉南27日讯）乡情纯朴的峇眼三目新村，除了有闻名的河鲜美食外，该村的醒狮团曾经有过扬威国内外的辉煌史，而近年来该村也在新村美化比赛中报捷扬名，使该村的名气及建设都大大的提升。

因为村民们的团结与合作精神，该村曾多次荣获全国新村美化比赛的前三名，最近一次在3年前再次夺下全国冠军的荣衔外，也为乡委会带来了50万令吉的发展基金，协助改善及提升村内的公共基金设施。

此外，该村在30年前成立的崇正校友会醒狮团，在1989年至1992年连续夺得4届吉打州冠军及2届全国冠军外，也曾代表我国到国外参加舞狮比赛或表演，包括1991年受邀到菲律宾马尼拉的东运会上表演。

1992年该醒狮团也受邀代表马来西亚，到泰国参加泰皇后殿下六秩懿寿大典的武术邀请赛，结果不负众望，凭着高超的狮艺，击退其他亚洲国家的狮队勇夺冠军，并打响了峇眼三目的名堂。

这约60英亩的峇眼三目新村，目前人口有2000多位，97%的村民都是华裔，依靠农业、养殖业及建筑业等维生，该村麻雀虽小，但五脏俱全，学校、警亭、诊所、图书馆、礼堂、篮球场等都设立其中。

与此同时，村内四处都可见青翠树木，尤其是进入新村后，通往崇正学校道路的两旁，还有约30棵在英殖民地时期种植的雨树，这不只是该村历史的见证，更增添了该村的绿意与美观，甚至有村民更把它称为“情人街”。

据了解，该村多次参加由首相署、旅游部或房政部举办的各项新村美化比赛，1994年首次荣获吉打州美化新村比赛冠军，2005年更上一层楼获得全国冠军，2006、2007年的全国亚军及季军。

最近一次的全国新村美化冠军，则是于2014年获得国庆月“一个大马和谐乡区比赛”华人新村组全国冠军，同时还赢得奖金2万5000令吉，以及另加发展金50万令吉。

村委会因此将这所得的50万令吉发展金，用来提升村内设备如三皇府庙礼堂、崇正校友会礼堂、公众厕所、凉亭、游乐场、运动器材和印度庙等，让村民能享用更多完善的公众设备。

名气大增 受邀献艺

醒狮团首任主任邱敬富（58岁）表示，崇正校友会醒狮团在1987年成立，3年后首次参加武术总会主办吉打州舞狮选拔赛中，即夺下州际冠军及获选代表吉打州参加全国赛。

他说，该队在1989至1992年之间，连续4年夺下吉打州赛冠军外，也在1991和92年分别在吉隆坡和怡保，夺得2届的全国冠军宝座，并在1992受邀代表大马到泰国参加邀请赛。

该队1992年到泰国参加泰皇后殿下六秩懿寿大典的武术邀请赛时，也在醒狮竞技赛中击退多个亚洲国家，如香港、台湾、新加坡、泰国、印尼等的狮队，勇夺冠军。

他表示，多次夺冠获奖后名气大增，该队在那几年也同样经常受邀到处表演献艺，包括在1991年受邀代表我国马来西亚，到菲律宾马尼拉举行的东南亚运动会上表演。

他说，那时能夺冠都是队员们苦练出来的成果，来自大山脚的教练黄武进师父也功不可没，每天都风雨不改的骑着摩托车前来教导，当然也获得村民们支持热心赞助经费等。

不再比赛 活跃表演

醒狮团现任财政江进庭（45岁）表示，30年前的娱乐活动不多，校友会醒狮团的练狮、练鼓活动，便是当时村内许多孩童或青少年的选择之一，而他本身当时也有参与其中。

“当时的醒狮团共有30、40位队员，能获选代表去参加比赛的只有10多人，而且他们都是经过精挑细选出来的精英，再经教练的严格训练及长期磨练下，才能交出让该村引以为荣的成绩。”

他说，虽然今日的醒狮团活动，已没有当年那股热潮，但为了承传中华文化，经历了多届理事会的醒狮团依旧还在，虽然不再参加比赛，但每一年的新春采青或受邀为庆典迎宾表演等活动都还有。

峇眼三目新村美化赛获奖荣誉榜

1994年：吉打州美化新村赛冠军

1997年：吉打州美化新村赛季军

1999年：吉打州美化新村赛亚军

2003年：疗所之友获吉打州海报赛亚军

2005年：国庆月全国新村美化州级赛冠军、全国赛冠军

2006年：国庆月全国新村美化州级赛冠军、全国赛亚军

2007年：国庆月全国新村美化州级赛亚军、全国赛季军

2014年：国庆月“一个大马和谐乡区”华人新村组全国冠军