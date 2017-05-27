电子商务全面开跑 庄学勤：永美达商机无限 经济新闻

专访：黄思来

自从我国政府委任中国电子商务钜子马云为数码经济的顾问之后，我国现正火力全开地朝向电子商务的方向迈进，政府也积极提供各种与数码经济相关的便利。

例如最新消息包括未来3年我国光纤网络服务更完善，将涵盖国内600间建筑物。这意味着城市与乡区鸿沟将越来越缩小，而任何人都能从数码经济受惠。

财经顾问庄学勤博士接受《光华日报》访问时说：私人界方面较关注物流业方面，股市当中与物流相关的股项也在最近随风起舞了，因为投资者看好这些公司在数码经济领域的前景。

他指出：市场虽然留意到物流相关股项的展望，但是他们却忽略了有能力兴建仓库的公司。他相信这类公司将从市场对仓库需求大幅增加中受惠。

“看看中国电子商务的发展，我们就可以发现到仓库是不可或缺的其中一个环节。这主要是因为货物要运送的话，除了物流的支持之外，也要仓库，特别是智慧仓库的配合。”

目前中国的仓库建设已经进入了“无人仓”的时代，中国其中一家著名电子商务公司京东（JD.com）即是成功和领先的例子。

中国产业界致力推动中国制造2025和工业4.0，从生产丶装备和物流行业预备全面升级，作为工业4.0三大核心之一的智慧物流也愈来愈受关注，从电商巨擘京东目前正计划打造的智慧物流中心，也就是要开启“无人仓”时代，代表进入全新第3代物流系统技术。

从京东的智慧物流中心示意影片显示，从入库丶在库到拣货丶分拣丶装车的完整过程都无需人力参与，让库房拥有极高的效率和出色的灵活性。

第3代物流系统技术则是以“无人仓”作为载体的全新一代智能物流技术，其核心特色体现为数据感知丶机器人融入和算法指导生产，可以全面改变目前仓储的运行模式，极大提升效率并降低人力消耗。

占据仓库核心位置的立体货架可以充分利用空间，让仓储从“平房”搬进“楼房”，有效利用宝贵的土地面积。

庄博士说，如果马来西亚要发展电子商务的话，相信业者也会积极打造类似中国的智慧仓库。根据观察，国内有些公司有能力建造仓库，而上市公司永美达有限公司（EMETALL，7217，工业产品组）便是其中一家拥有这样能力的公司。

“永美达在年报中说，它是马来西亚生产货架仓储物流系统设备的第一厂家，有能力提供所有物流中心所需的智能仓库的货架。”因此，庄学勤相信如果有兴建货仓的机会出现，永美达将有能力承接有关工程。

庄学勤认为永美达获得仓库工程的机会是非常深厚的，因为我国的数码经济顾问马云已经正式开始在马来西亚建设2万多公顷的物流中心。

他也留意到永美达也是证券行推荐买入的股项之一。例如大马投资银行于2017年5月26日发表的报告中，便维持买入永美达的推荐，并给予永美达的合理价格为每股78仙，这相等于永美达预测17财年每股盈利9.7仙的8倍本益比。

永美达的业务也包括提供机械及设备、钢铁生产及贸易，他认为这些业务也将让永美达处在承接兴建仓库工程的良好基础上。

昨日闭市时，永美达报69仙，上升1仙或1.47%，最高70仙，最低68仙，成交量达181万9700股。