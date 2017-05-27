受多项因素影响 马股料持续震荡不定 经济新闻

（吉隆坡27日讯）预料下周大马股市将延续其最近震荡不定的走势，市场料将续受到国际原油价格的表现，以及外围因素，特别是美国政治风险的进一步发展之影响。

由于大马是主要产油国，因此国际原油价的进一步表现将续影响隆股市之表现。我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，以及中国吉利收购普腾49.9%股权的消息，仅对隆股市产生短暂性的激励作用。

纽约商品交易所7月原油期货价格周四闭市时急跌2.46美元或4.8%而至每桶48.90美元，因尽管石油输出国组织（OPEC）决定将减产协议延长9个月时间至2018年3月份，但这反而使市场担心其可能怂恿美国大量增产页岩油，从而使原油市场仍然难以恢复供需平衡。

美国政局又出现风波，这将打击投资者对股市之信心。美国总统特朗普之前炒了联邦调查局（FBI）局长科米鱿鱼，激起了一场政治风暴后，如今又传来FBI就特朗普女婿库什纳与俄罗斯的关系发起调查之消息。

美国官员认为库什纳手上有关于目前所进行调查的重要信息。在特朗普竞选总统期间，他担任其团队与外国政府联系的“中间人”。特朗普上任后，他出任特朗普的高级顾问，继续扮演同样角色。

白宫表示，库什纳是自愿接受参议院情报委员会的问话。这一委员会正在调查俄罗斯是否干预去年的美国大选。美国的情报部门怀疑，俄罗斯的干预让特朗普的对手希拉莉落选。

库什纳之前承认，他曾于去年12月与俄罗斯驻美国大使谢尔盖基斯利亚克会面。

除了忧虑特朗普政府的相关进展以外，投资者也正在密切关注朝鲜问题、本周末的7国会议及英国即将进行的大选等。

尽管大市普遍走低，但重量级蓝筹股获扶持，帮助大马富时隆综合指数于本周总计上升4.02点而至1772.30点。富时全股项黄金指数落24.30点而至12661.58点，但金融股指数上涨144.54点至16499.86点。

本周隆股市成交量达162亿股及总值达144亿3000万令吉，少过上周之成交169亿8000万股及总值156亿令吉。