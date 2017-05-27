标普与纳指再创新高 美股基本持平 经济新闻

（纽约27日电）周五美国股市基本持平。虽然标普500指数与纳指的涨幅微小，但均刷新了刚于周四缔造的旧历来最高闭市纪录。

道琼斯工业指数闭市小跌2.84点或0.01%，报21080.11点；标准普尔500指数闭市微涨0.73点或0.03%，报2415.82点；纳斯达克综合指数升3.07点或0.05%，报6208.33点。

本周道指总计上涨1.3%、标普500指数总计升1.4%及纳指总计起2.1%。至此，标普500指数经创下2017年的第20次闭市最高纪录。

周五投资者迎来了大量经济数据。

美国商务部报告，美国第一季国内生产总值增幅从之前的0.7%上修至1.2%，好过预期的0.9%。修正后的增幅仍是去年初以来的最小增幅，而之前的0.7%则创下3年最低增幅。

报告还显示，美国第一季个人消费支出环比增长0.6%，好过预期之0.4%。首季核心个人消费支出物价指数环比增长2.1%，之前预期为2%。

商务部发布的另一份报告显示，美国4月耐用品订单环比下降0.7%，5个月内首次下降，显示美国制造业的复苏势头略有冷却。但这一降幅小过经济学家预期的1%。

能源和银行股受挫 欧股小幅下跌

周五欧洲股市在淡静的交易中下跌，因能源股和银行股受挫。本周欧洲股市几乎无变动，表现乏善可陈。

泛欧STOXX 600指数闭市小跌0.2%，欧元区蓝筹股指数也下跌。

德国股市的DAX 30指数降19.54点或0.15%而至12602.18点，法国股市的CAC 40指数微落0.52点或0.01%而至5336.64点。英国股市的富时100指数闭市起29.92点或0.4%而至7547.63点，创下最高闭市纪录，以及连续第5周上涨，因受英镑下跌超过1%的激励。

银行股对股市指数带来最大拖累，一共下滑0.6%。