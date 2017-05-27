获国内外利好消息支撑 令吉兑美元续看涨 经济新闻

（吉隆坡27日讯）下周令吉兑美元走势续看涨，因预料大马的良好经济数据和美国政治风险，将续鼓舞投资者趁低买入之前被低估的我国货币。

最近公布的大马经济数据大多比预期更佳，特别是有关我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，好过2016年同期的4.1%，经令投资者相信令吉经被低估。

此外，中国吉利决定收购普腾49.9%股权的事宜，表明即将有庞大的资金从中国流入大马，为令吉注入了一支兴奋！

美国总统特朗普之前炒了联邦调查局（FBI）局长科米鱿鱼，激起了一场政治风暴后，如今又传来FBI就特朗普女婿库什纳与俄罗斯的关系发起调查之消息，进一步使美元承受压力，但这却令包括令吉的其它主要货币受惠。

库什纳之前承认，他曾于去年12月与俄罗斯驻美国大使谢尔盖基斯利亚克会面。

此外，国际原油价格的大波动也可能影响令吉的表现，因为大马是主要产油国。

若美国大量增产的忧虑升温，油价恐会进一步走低，这可能会抑制令吉的升势。

本周令吉兑美元汇率增值至4.2670/2700，上周为4.3180/ 3230。

此外，令吉兑新加坡元汇率由上周之3.1056/1114升值至3.0844/0886、兑每百日圆由3.8723/8782趋稳至3.8452/ 8496、兑欧元由4.8176/8245增值至4.7859/7897，以及兑英镑由5.6177/6247走强至5.4912/ 4955。