国际政治风险升温 金价涨逾11美元 经济新闻

（纽约27日电）周五黄金期货价格上涨至本月以来最高水平，使金价获得连续3周上涨，因国际政治风险升温，抵消了市场对美国加息的预期。通常加息会对金价造成压力。

纽约商品交易所6月份交付的黄金期货价格周五闭市上涨11.70美元或0.9%而至每安士1268.10美元，为4月28日以来的最高闭市价。本周金价总计上涨约1.2%，为连续第3周上涨。7月交付的白银期货价格上涨13美仙或0.8%，闭市报每安士17.323美元。本周白银期货价格上涨约3.1%。

投资者正在密切关注朝鲜问题、本周末的7国会议、英国即将进行的大选、以及特朗普政府的相关进展等，这些因素都强化了黄金作为对相关不确定性因素的对冲投资吸引力。

CMC Markets首席市场策略师科林称：“目前政治不确定性因素推动金价上涨，其影响力甚至高于市场对美联储的加息预期。”

他表示：“鉴于自周四开支并延续到现在的北约峰会直到本周末召开的G7峰会，以及英国紧张的大选角逐形势，资本大多涌入黄金等防御性避险的投资工具。”

科林说：“投资者们同时也在等待下周特朗普总统回国以及美国国会的政治动荡状况的进展。