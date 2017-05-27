中世锦赛跳水队大换血 仅7人曾战里约奥运 体育新闻

(北京27日综合电)中国跳水队公布了布达佩斯世锦赛17人参赛名单。这份施廷懋陈艾森领衔的名单是一份“大换血”后的崭新名单，其中只有7人参加过里约奥运会。

里约热内卢奥运会后，老将吴敏霞、秦凯、陈若琳相继退出国家队，何姿等队员进入调整期，一批新人迅速“补位”。在本赛季的跳水系列赛中，中国队的阵容就以施廷懋、任茜、陈艾森、曹缘领，其余选手包括已在国际赛场取得过好成绩的司雅杰、杨浩，也有小荷初露的常亚妮、许志欢等新秀。

领队周继红此前就表示，就目前来看，只有中国队在新奥运周期进行了“大换血”，其他国家基本保留了奥运会原班人马，“今年明名我们会着重于对新人的培养。虽然成绩可能会因此受到影响，但一定要在新周期之初作准备。”

中国跳水队世锦赛名单

女子1米跳板：陈艺文、昌雅妮

女子3米跳板：施廷懋、王涵

女子双人3米板：施廷懋、昌雅妮

女子10米跳台：司雅杰、任茜

女子双人10米跳台：司雅杰、任茜

男子1米跳板：彭健烽、何超

男子3米跳板：谢思埸、曹缘

男子双人3米跳板：谢思埸、曹缘

男子10米跳台：陈艾森、杨健

男子双人10米跳台：陈艾森、杨昊

男女混合双人3米跳板：王涵、李政

男女混合双人10米跳台：连婕、练俊杰

男女混合全能：邱波、陈艺文