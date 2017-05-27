总统候选人风头 被伊朗C罗抢光 体育新闻

(德黑兰27日综合电)伊朗于5月19日在德黑兰举行第12届总统选举，然而在这场总统选举大会上，有一位民众的风头却远远超过总统候选人，这位民众的名字叫雷扎-阿里里萨，他之所以能够成为无数粉丝追捧的对象仅仅因为他长得酷似C罗。

“在某一个瞬间，我还以为C罗来到这里。”一位在选举现场的民众在受访时如此讲道。当然，C罗自然不会在那个时间前往伊朗德兰黑，当时的C罗正在马德里备战皇马最后一轮与马拉加的比赛。而这个“C罗”仅是一个长相酷似C罗的粉丝。

在所有选民看到C罗后，不管他是真C罗还是“伊朗C罗”，整个选举现场都沸腾了，无数选民纷纷过来与雷扎合影。雷扎因此抢走了总统候选人的风头。的确，从媒体此次给出的照片来看，雷扎无论是从哪个角度看，都与C罗极度相似。

无独有偶，就在“伊朗C罗”横空出世之前，“伊朗梅西”雷扎-帕拉史泰希已成了无数媒体追捧的对象。在本月早些时候，帕拉史泰希蓄起了胡须，身穿梅西球衣出现在德黑兰街头，完全可以起到以假乱真的作用。

到底是“伊朗C罗”还是“伊朗梅西”更像本尊呢？《每日镜报》也对此开展了一次投票，结果有53%的人认为“伊朗梅西”更像一些。