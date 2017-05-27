狂男油站烧摩托车 5职员火海救人 国际新闻

（成都27日综合电）四川宜宾一名燕姓男子，本月4日骑摩托车到中石化一个油站，趁职员入油之际，掏出打火机点燃油箱，使摩托车即时着火焚烧。幸站内5名职员应变迅速，及时从旁取出灭火筒扑灭火势，防止火势蔓延引致爆炸，其中油站站长因救火受伤。

据油公司指出，当日早上9时左右，燕男骑车到宜宾的油站要求入油，几名职员上前为其服务，未料燕男随即掏出打火机点火。在旁的职员见状大声喝止，及将燕男手中的打火机拨走。惟燕男再将摩托车推倒，令车内的汽油溢到地上，燃起大火。

眼见火势蔓延，油站站长仇春虎奋力将燕男从火中拉出，令其免受烧伤；又因担心发生爆炸，再回过头去把摩托车拖离，全然不顾自身的安全。职员陈玉姐即时用灭火筒压制火势，再由便利店店员报警处理，在短短4分钟内，合力将火势扑灭。

事发后，宜宾市各部门官员，及油公司的负责人都到现场了解，对油站一众员工的表现给予高度赞赏，其中油公司本周二更向5名油站职员发放6万5000元人民币（约4万令吉）的奖金，以表扬他们的临危不乱。#