王毅促美韩朝和平谈判 批日消极“拖后腿” 国际新闻

（莫斯科27日综合电）正在俄罗斯访问的中国外交部长王毅，周五在莫斯科与俄罗斯外长拉夫罗夫会谈后共同见记者，并就当前朝鲜半岛局势阐述中方立场。王毅强调，朝鲜半岛问题须透过对话谈判和平解决问题，军事手段只会带来更大的问题，更逐一点名朝鲜、美国、韩国及日本。

王毅表示，关于朝鲜半岛问题，中方主张在严格执行联合国安理会决议基础上，通过对话谈判以和平手段解决问题；这一方向既符合《联合国宪章》宗旨、国际社会处理热点问题的成功经验，亦符合包括南朝鲜在内本地区各方的共同利益。

王毅认为，半岛核问题的根源是“安全”及缺乏互信，故应当切实解决各方的合理安全关切，多做有利于建立信任的事。王毅再提早前提出“双轨并行”思路以及作为启动对话第一步的“双暂停”倡议，又指此倡议与俄方提出的设想方向一致。

王毅同时点名朝鲜、美国、韩国及日本，敦促朝鲜不要再采取有违联合国安理会决议的行为，为重启对话谈判创造必要条件；希望美国能够将“四不一要”的表态细化为具体的对朝政策和行动；希望韩国新政府坚持其愿以谈判解决问题的政策方向，努力同朝鲜恢复必要对话和接触。

王毅最后批评日本态度消极，希望其能从地区和平稳定大局出发，采取更为积极、建设性的态度，“不要拖和平谈判的后腿。”#