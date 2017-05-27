剧中大谈姐弟恋 廖碧儿夺刘俊谦荧幕初吻 娱乐新闻

（八打灵再也27日讯）配合ViuTV剧集《玛嘉烈与大卫系列-前度》与《诡探》将于7月起在HyppTV独家播放， 两部剧的剧中主角，包括《玛嘉烈与大卫系列-前度》的袁澧林、刘俊谦、廖碧儿、演唱该剧主题曲及片尾曲的黄剑文、赵学儿；《诡探》的演员邵仲衡、杨思泳、陈子丰、骆振伟特地来马为剧集宣传造势。在记者会上 ，一众演员一一介绍自己所饰演的角色，以及拍摄的点滴。

《玛嘉烈与大卫系列之前度》是《绿豆》的前传，上一集《绿豆》的演员，除了廖碧儿继续参演，其余均为新演员，袁澧林和刘俊谦扮演年轻版的“玛嘉烈”和“大卫”，其他主要演员包括有黄秋生、夏文汐、许志安等，剧 情回到大卫与玛嘉烈相遇之前。HyppTV 7月份将与香港同步播出此剧。

再次出演的廖碧儿表示，“维珍”一角一定能给观众新惊喜，她在剧中与黄秋生有很多对手戏，会与黄秋生和夏文汐父妻有“三角关系”，但强调不是大家想的那种“三角关系”，叫大家不要误会。此外，她与年轻男演员刘俊谦在剧中有姐弟恋，提及两人的吻戏，廖碧儿笑道：“我是被动的。”

刘俊谦则表示拍摄时很紧张，廖碧儿一直跟他说不要紧张，他笑称，这场戏虽然是自己主动，但却是廖碧儿“带”他，还打趣笑言，“我在廖碧儿面前就像个小女人般依靠她。”廖碧儿闻言立即笑说：“不是不是，他很专业，感觉很好，很新鲜，很真。”廖碧儿在剧中与熟男黄秋生及小鲜肉刘俊谦有感情戏，问她现实中会选成熟型的男性还是年轻男性，她说，年 龄不是问题，最重要是可以沟通。

悬疑剧《诡探》，以香港城中的都市传说为故事主轴，讲述警队神秘部门“第七行动组”调查各式各样的灵异事件。现年53岁的邵仲衡在剧中饰演性格古怪的茅山师傅，退隐娱乐圈多年的他，自2015年全面回归幕前后陆续 参演多部电视剧，问及“复出”拍戏的感受，他先是开玩笑说：感觉不好，之后认真表示自己喜欢尝试新东西， Viu TV的剧中很新鲜，和他很合拍。

问及拍此剧有没有遇到灵异事件，邵仲衡指拍摄时感冒了足足一個多月，他說：“不知是否拍攝地方阴气重， 還是我們在搭建出來的警局里面密封式拍攝，我感冒了一个多月都不会痊愈，尹揚明也同樣病倒。”杨思泳则透露，剧集杀青后试过半夜睡觉被惊醒。