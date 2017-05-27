偕妻哀祭《桃姐》监制 华仔坠马后弃轮椅悼友 娱乐新闻

影帝刘德华（华仔）1月17日在泰国拍广告坠马摔伤骨盆，历经130天休养，昨晚首度摆脱轮椅在香港公开现身，出席香港资深电影人──《桃姐》、《拆弹专家》等片监制陈佩华追思会。

（香港27日讯）资深电影人陈佩华于上个月28日病逝，终年68岁，昨晚在香港九龙城浸信会举行安息礼拜。接近7时，1部7人车直接驶入会场后门，刘德华（华仔）与朱丽倩坐在车内，他身穿黑色素服，夫妻俩都戴着口罩，华仔进入灵堂时未乘轮椅，后与叶德娴并排而坐。他似为避免引起混乱，所以低调由后门进入灵堂。

逗留1小时多 朱丽倩紧扶上车离开

视陈佩华为亲人的刘德华逗留1个小时多后，约8时40分仪式结束才离开，华仔由太太朱丽倩紧扶，右手撑着拐杖从礼堂正门步行往后门离开。据知，当时大批传媒包围着华仔泊在后门的白色7人车，之后由保全待命护送他俩上车，当时亦不见其步履辛苦。

其实华仔自年初在泰国拍广告堕马受伤后，在医院休养了2个多月才出院，其后专心在家复健，此次首度被拍到他出门。

与陈佩华亲如家人

早于80年代入行不久，华仔已认识陈佩华，2人多年来合作无间，感情如亲人般深厚。曾任无线艺员科高级经理的陈佩华，担任刘德华电影公司高层，掌管公司大小事务，陈佩华监制的《桃姐》也助他获得金马影帝。歌神张学友、影帝张家辉也都到场致哀，华仔与朱丽倩署名的花圈和陈家人准备的花圈并列，亲密关系可见一斑。