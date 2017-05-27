有温度的蛋糕 走在路上



吃除了温饱之外，也可以是为庆祝某某事、也可以是为了健康而吃、为好食材而吃、为美味而吃当然也为尝鲜而享用。

早前种籽有机餐厅的国良丟了蛋糕照片给我，你说怎能不受诱惑、加上它不只是私房而且绝对是健康蛋糕。

采用藜麦（学名：Chenopodium quinoa）也叫小小米，不用奶酪品使用椰油、有机糖和有和机蛋烘焙而成的西班牙橘子蛋糕Spanish Orangre清新不腻，上面还有薄片似杏仁吃起来口感很好。

虽然小贵，一小块要11.90但因为全程采用藜麦肯定高成本，看似简单也没什色彩和造型，但吃起来就有说不出来的舒服、那应该是感觉上的好吃。

上网查查原来藜麦又称印地安麦、昆诺阿藜、奎藜或灰米，是一种南美洲高地特有的一年生谷类植物，种子可食。了解之后就明白为什么收费高。

再去买了一块椰丝小小米同样叫绝，吃了蛋糕胃也不涨因为小小米好消化。

简单不过的一块小蛋糕爱不释口，怎么简约却又如此有味道、最重要这块蛋糕完全没有商卖的“匠气” 很朴实。

后来我听彩凤说，这是一位妈妈的私房手作，很早之前因为孩子生病不能乱吃所以她就常常烘焙蛋糕、小孩特别喜欢吃，可是最后孩子在14岁那年走了。

听到这里鼻子一酸，我虽没为人父母，但我也是妈妈的孩子……

不说了，就好好享用这块美味的蛋糕，眼泪却不听话的流下。

江湖是非

有声音的地方，就有是非。

有人的地方，就有恩怨。

有恩怨的地方，就是江湖。

人就是江湖……

行走江湖肯定有人出招见招拆招。

身在江湖，又怎能这么容易退出？