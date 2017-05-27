老爸的登山杖 蕉风椰语

■陈欣健

我走在静默得有些寂寞的小径上。回过头望一望，小径上铺满了一层见证过岁月而泛黄的落叶。我在小径上走过，在岁月的流逝中留下足迹。

那是一个美丽的早晨。微微晨光犹如棉被，温暖地覆盖着还在睡梦中的大地。我换了一身运动装，拿起老爸的登山杖，悄悄步向那再也熟悉不过的小径。小径是登山的必经之路，路面不平坦，不好走。还记得年少的我，常与老爸一同登山，最辛苦的莫过于走在这条小径上。在我再三要求下，老爸一边手扶持着他的登山杖，一边手紧紧牵着我的手，拉着我一同走过这条累人的小径。

那是十多年前的事了。后来，老爸总是膝盖疼，于是我俩就很少去登山。偶尔，我俩只是坐在山脚下，回想当年登山的经历。老爸虽然体力不如从前，但一说起登山这回事，却起劲得很，一开口便是滔滔不绝，说的都是那些年他辉煌的成就。印象最深刻的，莫过于他在一小时内抵达山峰的记录。如今，我虽然不可能再听见他的声音，但这些话语依旧在我耳边回荡，如当年般清晰。

山峰有座简陋的凉亭，为登山客免费提供暖心的茶。茶味很浓，就是热得我很难咽下喉咙。老爸每次都会拿两个杯子，反复地把茶倒过来，又倒回去。直到茶不那么烫嘴，才让我舒服地喝下。伴着老爸一边品茶，一边看着眼前的风景，我体会到一种不奢华的幸福。就这么简简单单，哪怕两个人坐在那里不说话，幸福还是萦绕着两颗向往纯朴的心。

如今，我已经听不见他的心跳，但我估计我们曾经紧紧相扣的心，都在随着一样的频率跳动着。他留下一根登山杖，久久待在房间的一个角落，都铺满灰尘了。在这个清晨，我重新拿起老爸的登山杖，有点重。也许，里头也积蓄了不知多少斤的回忆。

此刻，我走在静默得有些寂寞的小径上。