变身购物狂 建利式记录

■陈建利

羊水报告证实宝宝没事后，我们还是有点放不下心，于是就再次去找黄医生。

“还会有事吗？新加坡那边是有叫我们回去复诊。需要再回去吗？”我们担心地问在看报告的黄医生。

“不用了，这个报告就是结果。你孩子肯定没事。”黄医生一贯淡定。

“就算新加坡医生还继续叫我们回去复诊，也不必理会了是吗？”我又继续问。

“如果他再找你，告诉他是我说不必回去复诊就行了。”黄医生很坚决。

“心脏那个小孔是很小的问题，会自己愈合。就算没有愈合，也要等生出来才可以针对性处理。你们就不必担心了，好好准备迎接孩子吧。”黄医生的这番话，终于让我们安心了。

因为第一个报告，我们停止了所有迎接宝宝的准备。我们没有再继续疯狂买宝宝的衣服和用品，我们也停下了育婴书籍的阅读。如今，这份最终的报告终于让我们可以恢复正常，继续准备迎接宝宝了。接下来的日子，我继续吃素还愿，继续感谢一路上陪我们走过来的家人好友。当然还有帮了我们最多的黄医生。没有他们，我们都不知道自己能够撑多久。

我们的生活终于恢复正常，我在工作上更用心投入，以弥补之前行尸走肉的工作表现。这时候正巧有个大型的婴儿展，为了纾解这段时间的压力及补回早就应该买的婴儿衣服，不喜欢人挤人场合的我们，还是去了一趟。这一趟婴儿展，真让我们变成购物狂，要不是太太觉得有点累，我们可能都会逛一整天。

由于之前我们就已经知道了宝宝的性别，所以买起衣服及用品都没有很大的问题。况且大姐已经提醒我，他孩子有很多婴儿用品都会继承给我孩子，包括婴儿推车，摇篮等待，所以我必须买的婴儿用品其实也不多。可是，展览厅里的所有东西，我们都想要买下来。

我第一次有这种购物狂倾向，我想很多新手父母都会在面对婴儿用品时，都会变成这样吧？当然，我们最后还是克制了下来，毕竟刚花了那么多钱，现实点还是必须的。可是面对很多很便宜的婴儿衣服，我们还是忍不住下手买了。

这一趟，单是衣服，我们就买了十件。而去了这一趟婴儿展，真的让我们的实战经验丰富了许多。之前书上所教导的，都一一变成可看到可摸到的立体了。

没想到，要养育孩子，还真有很大的学问，当然钱是个很大的决定性因素。

把十件衣服摆在床上，我和太太开心地笑了。

宝宝的样子，在脑海中呼之欲出。

幸福瞬间溢满。（待续）