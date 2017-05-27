“我要他做我的丈夫” 女友跪下向男友求婚 国际新闻

(新加坡26日讯)“你愿意和我结婚吗”这句话并不是男人的专利，有女生在男友求婚的时候，也拿出戒指，跪下向男友求婚。准新娘认为：“我要他做我的丈夫，正如同他想娶我为妻一样。”

吴洁珍（28岁，企业总监）的求婚过程和一般人有些不同，求婚的不仅是她的男朋友，她也向男朋友提出了结婚的请求。

去年7月，吴洁珍和男朋友邝衍彰（29岁，律师）在悉尼旅游时，邝衍彰在一家咖啡厅里突然拿出戒指，下跪求婚。

就在周围人欢呼和鼓掌的那刻，吴洁珍出乎意料地也拿出一枚戒指，向男友求婚。两人面对面跪着，拉着彼此的双手，许下了爱情的承诺。

“这个场景我想象过无数遍，连台词都想好了。但是，在那一刻，我却只问他‘愿意和我结婚吗’。”

大学在美国就读的她，偶然在面簿上看到美国好友向男友求婚的消息，深受感动，决定也要向男朋友求婚。

但是，她表示，她却有些担心男朋友是否可以接受这个方式，毕竟女向男求婚在亚洲并不常见。

她向男友提到这个想法，没想到邝衍彰还相当支持。

“在我们看来，婚姻是一场平等的搭档关系（equal partnership）。”

吴洁珍说：“策划一场求婚仪式对男方来说，其实是很大的压力。我想通过向他求婚，让他知道他并不孤单，有我陪着他。我要他做我的丈夫，正如同他想娶我为妻一样。”

两人将在今年7月结婚，结束五年爱情长跑。

不少女生也想向男友求婚

另类求婚视频引起朋友和网民热议，不少女生也想尝试向男友求婚。

两人的求婚过程被邝衍彰的朋友全程录下，照片和视频传上社交媒体后，获得朋友和网民热捧。

吴洁珍表示，有女性朋友说，这种求婚方式很特别，以后她也要尝试向男朋友求婚。

网民们也纷纷对她的另类求婚表示支持，许多女生在留言里“Tag”（标签）男朋友的名字，提议让她们来求婚。

对于这些热烈反应，她认为，求婚和结婚的形式没有对错，每对情侣都应该找到最适合他们的方案。

“有些朋友还是希望男生主动求婚，那也没有问题，最重要是他们的喜好和选择。”

父母接受女向男求婚还给建议

女向男求婚，原本担心父母不赞同，没想到父母毫无异议，还积极给建议。

吴洁珍表示，她开始还以为父母会反对她的提议。谁知，父母竟然不仅没有反对，还为她的求婚提出建议。

她当时正在苦恼，应该和男朋友同时求婚，还是分开求婚？

母亲提议，让男友先求婚，她再求。

“她知道衍彰很期待向我求婚，因此她提议我不要毁了他的求婚计划，让他先求婚。”

两人在一起五年，其中一半时间是远距离恋爱，因为她在美国念书，男友则在澳大利亚。两人相见的时间并不多，她不时会飞到悉尼与男友见面。

“那家咖啡厅就是我们经常约会的地点，没想到他选择在那里求婚，对我们俩都意义深刻。”