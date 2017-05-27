首相：生活工作取得平衡 人民盼拥有更公平国家 国内新闻

（吉隆坡26日讯）首相拿督斯里纳吉指出，国人希望拥有一个更公平及更具包容性的国家。

他说，在2050年国家转型计划（TN50）经历了多个对谈会后，他理解到，人民希望拥有更公平、更具包容性的国家，同时，希望在生活与工作上取得平衡。

他指出，年轻人希望我国拥有更多大马城，而人民想要的大马城内必须涵括娱乐、运动及休闲等活动空间。

他今日为2050年国家转型计划第二阶段进行推介礼时，如是表示。

他说，国家的未来掌握在人民手中，因此，促请国人必须携手共创国家更好的未来，不应该摧毁这个国家。

他说，世界不断在改变，年轻人必须参与这些改变的工作。

“世界科技一直在变，就如我的女儿在出门上课前，透过网上订购物品，在她放学后物品就已经是送到家里。”

青年及体育部长凯里透露，纳吉已表明，在2050年国家转型计划的建议中，如果有适合即刻落实的建议，将在10月公布2018年财政预算案时作宣布。

他说，2050年国家转型计划第一阶段的对话会获得120万人的参与，在这些对话会中共收集3万3000个意见，并在第二阶段的对话会中，把这些意见分为经济与工作、管理、生活方式、社会及生活与繁荣类别。

他指出，第二阶段的工作共有84名成员参与其中，他们将针对这些类别的建议进行深入讨论。