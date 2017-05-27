卡立促地方政府 停发执照给娱乐中心 国内新闻

（马六甲26日讯）全国总警长丹斯里卡立促请各地方政府，即刻停止发出营业执照给娱乐中心，以期彻底解决非法赌博中心、按摩中心的问题。

他指出，许多业者就是滥用这些执照，改装电子游戏机成赌博机等。

他认为，地方政府本来就有责任确保他们收税的产业，不会被用来经营非法赌博中心或按摩中心。若发现被滥用，则可直接中止执照，并不需要等到执照到期才不再发出。

他今天在马六甲警察总部与属下会面后，在记者会上也呼吁各州社团注册局关注此事，尤其是俱乐部的注册，因为这些俱乐部里头会允许经营多种电子游戏机，可让不法之徒轻易滥用此机会来改装。

针对不久前因涉嫌包庇非法赌博中心和按摩院，而被反贪会扣查的甲州7名警官，包括两名警区主任，他说，该两名警区主任已经被调职到武吉安曼，如果须停职查办，也会规定在一定的时间内向其部门报到。

他透露，甲州两名新任的警区主任，将在下周报到马六甲。

他说，有关调动也涉及其他州的警官，而调动在警队本来就是平常事，各方无需揣测其背后是否有“故事”。