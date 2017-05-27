集合海陆交通枢纽 中环广场进驻 北海有望再现繁荣 北马新闻

（北海26日讯）随着中环广场的进驻和集合海陆的交通枢纽，北海有望“苏醒”，成为繁荣城市！

PA国际产业顾问（槟城）有限公司执行顾问吕子铭认为，北海集合火车站、码头及巴士总站，在其他国家，只要是这样的交通枢纽地，就一定会成为一个繁华重镇，反而北海在80年代各种政府机构的撤出后，已经繁华不在。

“因为地理因素，北海很有发展潜质，去槟岛也仅需15分钟，若北海也能注重古迹发展，做到好像乔治市一样，也将有助带动旅游发展。”

他补充，一旦槟城中环广场竣工，并且把零售业务做好，商家将看得到商机，并一举将北海往繁荣城市方向推进。

“惟，槟城的交通大蓝图中的轻快铁计划，首个阶段，即乔治市往峇六拜及乔治市往北海，也需要同步落实，除了能带动北海的发展外，也让前往槟岛上班的北海民众能够免去塞车之苦。”

此外，他表示，购物中心的租金高，货品价格也相对贵，因此，货仓零售及网购也将成为槟州未来消费趋势。

槟产业市场放缓

2016年的槟州产业市场有放缓趋势，交易量下降了约15%，交易额也仅达到95亿6000万令吉，比起2015年的117亿令吉下跌了13%，但吕子铭认为，跌幅没有超过20%，尚算是合理的调整，市场并没有陷入悲观情绪。

“2014年及2015年槟州产业价格不断上涨，价格已经超出标准，因此，2016年来个调整也是合理的，槟州去年公寓的交易额下跌了7%，交易量更下跌了9%，去年槟州共有3187间新公寓，但只有13% 成功被购置，接下来3年槟州预计会有2万7414间新公寓。”

他补充，接下来两年，槟州也将有7家新的酒店竣工，当中6家都在槟岛，威省唯一一家坐落在威中，即在威中新地标Icon City毗邻，预计将提供约288间房间。

“2016年的多数土地交易都在威省，当中面积最大的一片土地位于威北打昔汝莪，面积达到1674.83依格，由Setia Creation有限公司购入，但基于当地地价低廉，每方呎价格仅8令吉50仙，因此交易额是6亿2011万2555令吉，比Eco World 耗资7亿3198万8877令吉在威南峇都加湾购入的200依格土地来得低。”

工业发展计划集中峇都加湾

另一方面，吕子铭表示，接下来，在槟州也会有6项的工业发展计划，当中一半在威省，也全都集中在威南峇都加湾。