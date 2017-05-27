槟房屋局查封16拖欠租金单位 首相署执行单位考虑提供援助 北马新闻

（北海26日讯）槟城房屋局查封16个拖欠租金组屋单位，马华峇眼区会秘书陈诠峰博士表示，首相署执行单位（ICU）或考虑向拖欠者提供财务援助，惟有“三”不帮！

陈诠峰说，首相署执行单位将分开个案处理上述问题，即只有家庭经济问题或健康方面出状况的家庭，可能会获得援助。

“另外，三种情况的拖欠者，将不会获得财务支援，第一，抱着投机取巧或侥倖心态的人，第二，处理财务问题有坏习惯者，第三，从没想过要缴付租金的人。”

他也批评州政府在处理这件事情上，不讲情理，只是一味强调“法”，并没有贯彻以民为本的精神。

他相信，住户拖欠租金必有苦衷，但州政府并没有善用地方公务员的机制去处理，包括去了解拖欠者的苦衷，及协助他们拟定一个可负担的偿还方案。

他强调，这些居民就是因为经济能力有限，才会选择居住在人民组屋，如今被查封以后，还要他们自己设法去相关部门求情，这并没有符合州政府的亲民政策。

峇眼马华区会领袖是于今日连同首相署执行单位官员莫哈末阿津到访峇眼再也人民组屋，向拖欠者索取资料及了解情况。