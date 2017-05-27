德卡区选民无故被换选区 须到20公里外投票 北马新闻

（亚罗士打26日讯）德卡区选民在无故被换到20公里以外的武吉拉达区投票，行动党州议员陈国耀指选委会已经被国阵控制。

他提及，选民的投票地点是根据选民地址为标准，德卡区选民却在不知情的情况下被选委会换到其他选区，这是不可能发生的事情，尤其选委会也不会批准的，因此，选委会能够作出这种批准及更换，也证明了选委会已经被操纵。

也是民主行动党吉打州主席的陈国耀今天中午带着2名涉及被更换选区的选民举行新闻发布会时呼吁选举委员会秉公处理，即刻将错处改正过来，并揪出批准这些更换选区的选委会官员。他认为，既然事主已经据情报案，警方就应该即刻展开调查。

他说，选委会在今年开始已经没有自动向政党公布选民名单，然而他在前往选委会查阅德卡区选民名单后竟然发现有153名选民在不知情的情况下被更换到武吉拉达区及武吉槟榔区投票。他透露，根据该党查阅选民名单后，也发现到有超过200名来自哥打达鲁阿曼、峇甲峇打、阿罗孟古鲁及德卡4区的选民被更换到外区投票。

出席这项记者会的包括波各先那区国会议员拿督玛夫兹，民主行动党吉打州政宣局主任林维勇。