垃圾源头分类执法试跑 威省市局突击民宅垃圾桶 北马新闻

（大山脚26日讯）垃圾源头分类政策执法行动将在6月1日正式展开，威省市政局将提前于周六率先在威中一带进行试跑，突击检查民众是否按要求将垃圾分类。

威省市政局主席拿督麦慕娜指出，试跑执法行动是为了趁6月1日还未到来，向民众提供劝告，同时查看民众住家垃圾桶的分类情况，并进行简单汇报。这项突击活动将在周六上午9时开始进行。

她是周五在威省市政局总部为由马来西亚绿色建筑物联盟（MGBC）北马分会主办的“建筑总热传送值（OTTV）的重要性”讲座会主持开幕后，在记者会上这么表示。

市政局已使用2016年修订的建筑统一条规（UKBS）已在2016年8月18日通过州政府宪报。根据条规中的38A及38B条文，全新或翻新的建筑物若拥有超过4000平方米冷气空间，在建筑总热传送值（OTTV）及屋顶热传送值（RTTV）上，必须符合马来西亚标准规格，同时具备能源管理系统。麦慕娜说，所有在今年7月1日起向威省市政局提出的发展申请，也将会使用这项新修订的条规。

威省首个绿色城 峇都加湾生态城

她表示，峇都加湾生态城（Eco City）是威省首个以绿色建筑概念设计的城市，所有住宅及商业建筑物都强制性符合绿色建筑指标（GBI），在绿色居住环境予未来社区的设计上，领先于其他州属。她也透露，全槟有10%的建筑物获得绿色建筑指标认证，数量是继吉隆坡及雪兰莪之后，目前槟州正朝第二名迈进。

出席座谈会者尚有马来西亚绿色建筑物联盟北马分会主席拿督林华光、执委谭伟梁、大马建筑师公司北马分会主席骆泽扬。