吉华H校迁校计划 姚炜豪承诺尽全力协助 北马新闻

（亚罗士打26日讯）马华全国组织秘书拿督姚炜豪上议员承诺将倾尽全力协助吉华H校迁校计划，以期能够顺利实现此计划，造福华裔子弟。

吉华H校早前受促搬迁让路防洪计划后，姚炜豪日前通过教育部副部长拿督张盛闻办公室，特别安排州教育局发展组主任哈斯布拉前往吉华H校讲解迁校程序。

在对话会上，姚炜豪即向在场的董家教成员承诺将尽力协助有关学校完成迁校的程序，他说，虽然迁校是一项非常不容易的工作，但是，作为热爱华教人士，为了下一代，怎样艰辛也一定要走下去。

陪同姚炜豪出席该对话会者包括了马华亚罗士打区会副主席陈勇桦律师及吉打州华教督学罗永忠。该校董事长王庆中也希望亚罗士打区内的建筑商或发展商，如果有适合建校的校地，可以跟董事部联络，让该校能够完成迁校计划。

【新闻背景】

去年8月接水利灌溉局来函

吉华H校于去年8月接获水利灌溉局的来函，因为校舍后方沿河地段须让路给防洪计划必须被征用，所涉及的范围包括了师生厕所、食堂、4间特别课室及储藏室将面对被拆除的局面，经过董事部于去年10月6日开会，认为学校的建筑老旧，加上坐落在市中心，一直面对塞车问题，距离住宅区很远，学校范围只有1.39英亩，因此决定若有能力就迁校到适合的地段。

教育部副部长拿督张盛闻也在出访亚罗士打时，前往巡视有关学校后，要求该校董事部寻找新校址后提呈报告予州教育局，以便呈交上教育部寻求获得迁校批准。