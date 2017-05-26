【健康关注】常穿这几种鞋小心霉菌缠脚

湿热的气候，容易让双脚成为霉菌滋生的温床，进而引发恼人的灰指甲。如果你常穿这几种鞋，更要留意以下小细节，别让霉菌在不知不觉间，悄悄地爬进你的脚趾头。

运动鞋

运动时，大量流汗加上袜子，形成有利于霉菌生长的闷湿环境。此外，另一个让运动族群的脚趾甲暴露在高霉菌感染风险中的原因，是“创伤型灰指甲”的形成。脚部感染灰指甲的机会比手多出25倍，而脚趾甲中，又以第一、二趾最容易受到感染，因为这两趾的摩擦受力最多，例如打球杀球时，撞击脚趾甲造成的创伤疼痛和血液循环不良，都是形成创伤型灰指甲的原因。

●应对方案：运动时多带一双鞋袜替换，去除闷湿、保持干爽，并适时修剪脚趾甲。

皮鞋、靴子、休闲鞋

很多上班族皮鞋一穿就是一整天，如果鞋、袜不够透气，霉菌便蓄势待发，时机成熟就大举入侵趾甲。此外，雨天许多人会选择穿着雨靴或长靴，让脚长时间处于闷湿的环境，形成霉菌感染灰指甲的温床。

●应对方案：选择透气鞋款，在办公室座位上可换穿室内拖鞋，帮助足部透气。

高跟鞋

高跟鞋或是太紧的鞋子，同样也会创造“创伤型灰指甲”的高风险环境。高跟鞋的压迫摩擦易造成甲面受损，使得霉菌易于附着。

近几年流行水晶指甲，许多女性在美甲时锉甲的动作，也同样会造成甲面受损，增加指甲感染霉菌的风险。

●应对方案：选购高跟鞋时以舒适为主，避免太高或太紧的款式，不要太常美甲，让指甲有休养生息的时间。

◆不穿袜、不穿鞋，也有风险？

许多人习惯穿休闲鞋或布鞋时不穿袜子，其实这是非常不好的习惯。袜子可以定期换洗，但鞋子不行，一旦鞋子上有了霉菌，就可能会感染香港脚或灰指甲。如果这个习惯不调整，霉菌仍潜伏在鞋子中，即使开始治疗，也不容易痊愈。

此外，在家习惯穿拖鞋或不穿鞋，也必须留意地板清洁和拖鞋的清洗，以免霉菌在居家环境中四散。尤其指甲霉菌的感染和免疫力有高度相关，免疫力较差的长辈们感染率更高，需要时时留意拖鞋的换洗和对足部健康的观察，在初期症状出现时就及早治疗。

温暖潮湿的公共场所也是霉菌生长的温床，经常出入三温暖、游泳池、SPA温泉等场合的人都是高风险群，更应格外留意足部的清洁与干爽。

无论常穿哪一种鞋，除了养成良好的穿袜穿鞋习惯、选择有益脚部健康，透气且不压迫脚趾的鞋款，更重要的是要经常检视自己的脚趾甲，一发现有变色、变厚、变形等霉菌感染初期徽兆就要及早处理、积极治疗。建议可使用免锉甲的外用产品，每天花30秒涂抹，持之以恒，就能轻松抗霉。