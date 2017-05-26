【健康秘诀】怎样克服神经衰弱？

{1}学会自我减压

几乎每个人在面临学业，工作和生活压力的时候都会感觉到力不从心，或者压力过大，但是一定要学会自我减压，自我疏导，不要过度的担心，事实证明我们过度焦虑是没有必要的，你所担心的事情往往不会发生，另外，将你认为不可能的目标分解成若干个小的目标，也可以有效的减轻压力。

{2}学会自我催眠

神经衰弱的主要表现之一便是失眠，失眠是很痛苦的，尤其是在有精神压力的时候，担心自己休息不好没有精力去处理明天的事情，往往越是担心越睡不着，这时候要学会自我催眠，这里的催眠并不是心理学上说的专业的催眠，而是指在自己出现失眠状况的时候，能有适合自己的办法让自己安然入睡。比如数数，静卧，甚至自我暗示等。

{3}坚持体育锻炼

失眠主要是神经系统活动紊乱，而坚持体育锻炼则可以使身体的各个机能能够很好地工作和配合，提高机体的免疫力，而且运动所产生的疲劳感会使你很快入眠。

{4}尝试中医中药

神经衰弱其实并不难治，病人可尝试中医中药，找医院的神经科，医生给你诊脉之后会根据病情给你开几方中药。基本上喝完就会好转的，所以不用太担心。

{5}保持精神愉悦

很多人得过一次神经衰弱之后不会再得第二次，但是很多人却会反复，最根本的原因就是后者的心理状态，要保持乐观的心态，精神愉悦，这样神经衰弱才会永远远离你。

{6}心胸宽广

做一个心胸宽广的人，一般的小事不要往心里去，得失不要过于计较，顺其自然，大度宽容，这样的人不仅生活的简单快乐，人缘好，而且一般很少生病的。