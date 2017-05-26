提高免疫力 肿瘤不易重来 元气｜活力

有数据统计显示，肿瘤常规治疗后1年复发率约为60%，80%病人在5年内复发和转移。对于已做过常规治疗，处于康复期的病人来说，如何预防癌症的复发极其重要。

广州复大肿瘤医院穆峰博士认为，癌症病人应该认识到癌症是一种慢性病，树立起珍惜生命、不轻言放弃的信念，在治疗策略上要增强免疫力，改善不良生活习惯，调节情绪，加强营养，适量运动。

穆峰强调，树立正确的信念、制定正确的治疗策略是进行康复治疗的重要前提，实质上也是康复治疗方案的重要组成部分。

对于复发风险较高的肿瘤病代，穆峰提出一个康复治疗的综合方案：包括体内深部微波热疗、三氧血液活化疗法、中医中药免疫疗法、西药免疫调节疗法。

据他表示：“微波热疗的目的是杀死局部癌细胞，因为癌细胞对温度的耐受性比正常细胞差，所以对肿瘤细胞加温可诱导肿瘤细胞死亡。同时，微波对人体组织中的非热效应，可激活人体免疫，增强免疫功能。”

而三氧血液活化疗法有三个特点：一是清除，增加中性粒细胞和单核细胞吞噬功能，提高清除血液中的代谢废物，清除血液中的细菌、病毒和真菌；二是激活，激活血液中的淋巴细胞功能，激活血液中的功能分子，激活抗氧化酶系统，提高免疫细胞和分子的活性和功能；三是改善，通过改变血液黏滞度和提高供氧，改善血液流变学，达到改善血液微循环、改善血管壁细胞新陈代谢、软化血管的作用。

最后，中医中药以及西药的免疫疗法则是利用药物的机理提高病人的免疫力，只要自身强大，肿瘤就不易卷土重来。