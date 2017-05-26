在野党追击沙列曼座位 刘子健反批没做功课 北马新闻

报道:司徒瑞琼

（槟城26日讯）槟州议会周四无限期休会，这次议会普遍被视为来届全国大选前“最后一次”议会。在野党仍在追击伊斯兰党州议员拿督沙列曼“位子”，议长拿督刘子健反批在野党“一点功课都不做！”

“全国没有一个议长，会在没收到政党来信表明立场前，擅自调动议员位子。我不会，其他议长也不会。”

伊党前后宣布与行动党和公正党断交后，伊党在槟唯一州议员沙列曼究竟是“在野”还是“在朝”议员，一直成槟国阵争议焦点。巫统浮罗勿洞州议员法力通过书面提问外，槟民政也赶来插一脚。

槟民政党第一副主席胡栋强甚至召开记者会，指责蓝眼犹如行动党应声虫，刘子健作为议长却不敢另外安排位子，给公开辱骂蓝眼的伊党的议员。

刘子健周五接受《光华日报》访问，逐一点评是次议会朝野议员表现时，直评是次议会吸引许多政党人士到来观摩，话锋一转即回击说：“来观摩前，就应该多做功课！”

他不点名说，一些政治人常以沙列曼位子作为攻击，但全马不会有任何议长，在未接到政党来信，阐名其倾向立场前，将一名原在朝议员位子，调去在野。

“伊党有来信说不倾执政党了吗？没有。那我可以这么做吗？不要只会玩政治，要谈议会就要事先学一点议会规则和程序。”

他回顾本身近5年议长生涯，强调很少有议长在拒绝反对党议员动议后，会长篇大论跟有关议员解释，为何有关动议遭拒。

“我在会议第一天，就亲自解释。至于议事公正与否，则见仁见智。但大致上，我相信朝野议员，不会认为我处事大不公。”

议员没东西问是不正常的

刘子健点评是次议会，不点名方式说“一名议员如果完全没问题，绝对是怪事一椿”。不过，他坦言议会规则确无强制议员上交书面提问，并认为政党该自行去了解其议员“没问题”。

过去4天州议会，媒体从州议会派发的后座议员书面提问光碟中，发现只有25名后座议员提问，独欠行动党峇眼达南州议员丹纳。在州议会规则中，后座议员提问上限是30+3。

意即最多30道书面提问，和3道口头询问。但丹纳已在多次会期，是“零”书面提问，完全没问题。

“于我而言，一名议员完全没东西问是不正常的。其政党该去了解一下。”

是次议会一连4晚挑灯赶会期，不但造成多名议员“捱到病”告假，刘子健除劝告议员，都应在开会前便调理身体，作好准备外，更多一些现象，表示不满。

他提出，从议会改革将每天会议首一个小时半，列作口头询问以来，仍有许多议员“大迟到”，最终许多议员问题，都被跳过。

“比如最后一天，我至少一口气跳过5至6道问题。那等同议员们，错失了当面质询行政议员，获取最新资料机会。”

他也强调，其中一天会期，挑灯时段出现“全体行政议员”都不在议会厅状况，是不尊重议会和参与辩论议员的表现。他指出，行政议员应安坐议会内，聆听后座议员辩论意见，这不但是“观感”（全数不在）问题，更是不尊重。

议员最重要职务是“立法”

另外，刘子健强调“立法议员”最重要职务，便是立法。但是次会期州政府提呈法案中，两项重要新法都不获巫统议员参与辩论，在朝议员大部份也静默，令人遗憾。

“其实，州政府提呈新法案，是很少有和重要的。作为后座议员，要监督政府施政，不参与辩论还有何意思？”

他说，2017年借贷法案于槟未来非常重要，但反对党领袖拿督查哈拉只起身提出一道问题，其他巫统议员也没积极辩论。除数名希联议员激辩外，其余或因不熟悉，便没有参与。“但不熟悉不是一个好理由。”

另外，他也劝告一些议员要放宽心胸，接受议会内不会全是对州政府的“赞美”声，要有容人之量，接受有议员批评州政府。“我在这次会期驱逐了2名议员。有时，我们要能接受别人批评州政府，人家一批就反应过激、不断回击，是不健康的。”

两名被驱逐议员分别是行动党诗里德里玛州议员雷尔和巫统直落巴巷州议员沙布淡。另一项新法案是“2017年槟州体育馆与空地机构法案”。