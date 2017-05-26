槟雪赌博机泛滥？ 槟总警长：情况受控

（槟城26日讯）针对首相署部长拿督斯里魏家祥指槟城和雪州是赌博机泛滥的州属，槟州总警长拿督威拉蔡义来否认此说法，并表示州内赌博机情况受控，而且警方与地方政府均展开联合行动控制。

首相署部长拿督斯里魏家祥日前引述内政部资料指出，马机和赌博机泛滥问题在我国日趋严重，其中以槟城和雪州的状况最为泛滥。他也说，不少人滥用家庭娱乐执照，开设赌博中心。

蔡义来于周五携同夫人拿汀江宝贞，在槟城中央医院院长诺西达的陪同下出席210届警察日暨探访医院活动后，在记者会上，这么表示。

他表示，不认同魏家祥的指控，指槟城的非法赌博机情况不严重，一切都在控制范围内。

他指出，或许魏家祥指的是娱乐中心，而他的确不否认槟州境内存在多个娱乐中心，但这必须受地方政府及警方管控。

他表示，警方和地方政府会时不时展开联合行动监督或取缔违法的娱乐中心，严格的监控，以避免赌博机泛滥。

他也呼吁民众，不要沉迷赌博，因为十赌九输，就算上云顶赌钱也最终会输，因此脚踏实地赚钱比较实在。

金钱游戏调查没进展

至于金钱游戏，他则表示，并没有任何进展，包括被国行列入警示名单的MBI，目前也没有民众报案，因此警方无法介入，只能静观其变。

他指山，调查金钱游戏不只是警方的工作，包括国行在内都会出手调查。

他奉劝，尚未投入金钱游戏的民众不要投入，而已经投入的则必须自己承担风险，毕竟没有任何一种正当生意可以提供如此高的回酬，除非是非法生意或来历不明的资金才能提供如此高的回酬。

“能离开的尽快离开，否则后果自负。”

将处分3涉贪警员

另一方面，对于日前遭反贪会逮捕助查的3名警员，他表示，警方会配合反贪会的调查，而警方也会内部对这些警员采取行政处分，在采取停职处分之前，先将涉案警员转任文职，并等待调查和判决结果出来后，才决定对涉贪警员采取的行动。