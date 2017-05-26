人民替代党促注册局 公布对火箭调查结果 北马新闻

（槟城26日讯）人民替代党全国主席祖基菲认为，在3年半之后，社团注册局是时候公布该局针对行动党展开调查的结果，并且作出一个决定。

他说，如果调查结果发现行动党抵触1966年国家宪法，则该党应该被撤销注册。

他强调，假设没有采取行动，人民将认为行动党拥有“特权”，受到最高有关当局的保护。

“自大的行动党制造与伊斯兰党之间的问题，该党企图通过党员大部分为非马来人的公正党，获取除了公正党党内马来人的支持。”

他认为，伊斯兰党不愿与倾向行动党等的公正党合作，没有伊斯兰党，1995年的情况或将会重演。

他相信，没有伊斯兰党党员及支持者的支持，国阵将具有取得胜利的优势，希联如果不能平息内乱，则将面对败阵的命运。

祖基菲是于周五在一项记者会上，如此指出。

外国乞丐“涌入”槟城

他也抨击槟州福利局无法阻止外国乞丐“涌入”槟城特别是在每年的斋戒月期间。

他强调，移民厅也应扮演积极的角色，以阻止外国乞丐进入我国及槟州。

他希望槟州不会成为一个“乞丐州”，尤其是外国的残缺人士、儿童及盲人到处可见。

他说，有关的外国乞丐，大部分为泰国、缅甸及柬埔寨人。

他希望槟州有关当局在斋戒月期间，能够关注乞丐、肮脏、非法摊格、停车及公共厕所的问题。