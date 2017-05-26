“马华一带一路中心”成立 槟州下月办推介礼 北马新闻

（槟城26日讯）槟州马华成立“马华一带一路中心”，並于6月4日邀请中国驻槟总领事吴骏及马华总会长拿督斯里廖中莱主持推介礼。

槟州马华联委会主席陈德钦及槟州马华对华事务委员会主席拿督郭家骅今日召开发布会宣布，随着吉隆坡马华总部成立了“马华一带一路中心”，槟州马华也将在6月初旬推介全马第一个州际的“马华一带一路中心”，协助有意在中国经商投资的本地商家投石问路。

陈德钦：吸引多国参与

陈德钦说，中国政府推动的“一带一路”经贸伙伴合作策略，吸引了许多国家及投资者的参与，共同分享这块庞大的经济蛋糕。

他说，为了让更多人了解一带一路，马华希望能够在各州都成立“马华一带一路中心”，协助更多人搭上“一带一路”经贸列车。

郭家骅：欢迎民众报名

槟州马华对华事务委员会主席拿督郭家骅説，槟州马华即将于今年6月4日（星期日）上午9时30分，邀请马华公会总会长兼交通部长拿督斯里廖中莱主持槟州“马华一带一路中心”推介礼。

他说，屆時，中国驻槟总领事吴骏及马华副总会长何国忠博士将在推介礼中主持一场“一带一路”演讲。

郭家骅说，槟州马华一带一路中心推介礼，欢迎民众参与，有兴趣者须在今年5月31日前向筹委会报名登记。联络人及电话：Ms Aw 012-4500568。