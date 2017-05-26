产业属于州政府 16战前屋无需缴门牌税 北马新闻

（槟城26日讯）原来产业是属于州政府，住户不须再因被市厅追讨门牌税而苦恼！

周二（23日）发生的槟岛市政厅官员开单向红灯角12间战前屋及社尾街4间战前屋追讨数千令吉门牌税事件，经槟地方政府委员会主席曹观友特别助理黎汉明查证，这16间战前屋早在26年前已被州政府征地，以充作槟岛交通疏散计划-第2阶段（2）用途，由于有关产业属于槟政府，因此有关住户不必缴付市厅所追讨的门牌税。

黎氏今早在光大州政府办公楼协助前来求助的6名居民代表时证实，这16间战前屋在1991年已被州政府征地，不过过后并没指示这些住户搬迁。目前，州政府在该区无任何发展计划，也没有要居民迁离。

他说，居民指，红灯角12间战前屋住户接到市厅官员开出的追讨门牌税单并没列明业主名字，但写着须在一周内缴清门牌税欠款，否则将拍卖该屋内的财物。

他指出，受影响的住户可放心，住户并非该屋屋主，由于26年前已被征地，有关产业业主是州政府，市厅应开单给州政府才对。此事也只是一场误会。

黎汉明：向市厅协调寻求纠正

针对社尾街4间战前屋即门牌527、529、531及533号住户接到追讨门牌税单，则有列明业主名字一事，黎汉明说，这些屋子也是在同样情况下被征地，至于为何门牌税单依然是前业主名字及原有地址，相信这是26年前留下的问题，他会向市厅估价与产业管理局、土地局与县署协调寻求纠正。

他说，这4间战前屋相信与红灯角12间战前屋的情况一样，不须缴还被追讨的门牌税欠款。

当询及市厅在此事上是否摆乌龙时，他指出，上述产业属于州政府，市厅官员开单予住户，是多此一举，市厅应检讨。

戴良学：做最坏打算 欲分期缴还门牌税

被市厅追讨7000余令吉门牌税的红灯角战前屋住户戴良学说，他原本做最坏打算，若一定要缴付这笔门牌税的话，唯有分期缴还。

不过，如今上述问题在获得曹观友及黎汉明的协助下解决，他就不须再烦恼。

戴良学与另一名居民代表莫哈末莫狄感谢曹观友及黎汉明的帮助。

江宏亮：被追讨8000元

另一方面，社尾街战前屋门牌529号的住户江宏亮说，他与另3间战前屋所接到市厅开出的追讨门牌单，皆列明前业主的名字，而他被追讨的门牌税欠款为8000令吉。

不过，经初步查证社尾街4间战前屋住户相信不须缴还门牌税，但有待市厅、土地局及县署厘清。

曹观友：应向州政府追讨 显示市厅办事不力

曹观友说，属于州政府产业的红灯角及社尾街战前屋，市厅应直接向州政府或县署追讨门牌税而不是住户，此事也显示了一些市厅部门办事处事的弱点。

他直言不满意市厅在上述事件的处理方式，并将召见有关官员，以反映市厅的弱点。

他周五（26日）早上在光大州政府办公楼向居民代表戴良学了解居民被追讨门牌税问题时，这么说。

他说，在他早前担任州议员时，在90年代已曾听闻有关红灯角及社尾街战前屋被州政府征地，以充作槟岛交通疏散计划用途。不过，过后州政府并没有用到该地段。

他认为，市厅应针对上述战前屋重新开个档案。

他指出，当年州政府征地后，仍允许居民继续在该屋居住，但为什么没有收取租金，这也是一个问题。他将会要求市厅及县署给予报告。

他也感谢当地居民针对市厅追讨门牌税事件，向地方政府委员会反映。