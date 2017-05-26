八爪鱼天桥8月竣工 下月开放2方向出入口 北马新闻

（槟城26日讯）延工超过一年时间的八爪鱼天桥提升工程，将于来临8月全面竣工，且下个月则会预先开放光大大道及槟榔律两个方向的出入口处，以让行人使用。

负责该提升工程的Ensignia工程有限公司执行董事林玉财，周五在槟州首长林冠英的陪同下前往该天桥巡视时指出，工程延工是基于种种因素而导致。

他解释，由于该天桥共有数个出入口处所以为了安全起见，工程需分阶段进行，以在施工期间仍可开放其中的出入口让行人使用。

他指出，不晓得何因工程的建筑材料也经常遭到偷窃，当中包括电缆等，因此该公司针对偷窃事件前后共报案6次。

此外，他表示，目前其中两个方向，即光大大道及槟榔律的入口处已近竣工，所以将于下个月预先开放让行人使用。

至于车水路及乐台居方向的天桥出入口处，林玉财则表示，整座天桥的提升工程将会在于8月底全面竣工。

林冠英：私人界赞助600万提升

林冠英则指出，此项提升工程是由私人界赞助600万令吉所进行，不过由于延工多时，所以当地的国州议员已经被询问到不知如何回应。

作为州内标志性建筑物的八爪鱼天桥是于1993年竣工，当年的建设费为125万令吉；不过近年来由于该天桥的使用率降低，且因为各种因素该天桥也成为乞丐流连的场所，并也经常发生掠夺案等，因此州政府于2013年期间决定提升该天桥。

提升工程是于2015年5月尾开始动工，高达600万令吉的八爪鱼天桥提升费用是由Ensignia工程有限公司所赞助，而该公司也是IGB Corporation公司的子公司，此项工程计划也属该公司的一项企业社会责任计划。

周五一同前往该天桥巡视的还有槟州地方政府委员会主席曹观友、槟岛市政厅市长拿督巴达雅、丹绒区国会议员黄伟益及光大区州议员郑来兴及IGB Corporation公司设计总监约翰等人。

利息低于私人银行 获中国国行贷款

另一方面，林冠英再度声明，在2017年槟州借贷法案底下，州政府是向一个国家的银行贷款，而非有如一马发展公司般是向商业私人银行贷款，因此其利息肯定是低于私人银行。

同时，他也说，当州议会在辩论相关法案时，为何巫统议员却不敢参与辩论，并在通过法案时也未表态不赞同，但是却在州议会外针对此法案表示不认同。

他指出，现在有人指州政府的这项法案就有如一马发展公司般对外贷款，但是州政府现在是获得中国的国家银行愿意贷款，所以并非一般的商业私人银行。

他说，中国方面并非随随便便的就会贷款给他人，这仍需槟州拥有良好的财政记录才行。

他也指出，一般上借贷的银行都会需要资产抵押，包括土地等，不过这些都是日后才需要去协商的事情，目前所要让外界知道的是，槟州获得中国国家银行的信任。