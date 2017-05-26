林冠英告网媒FZ诽谤 不满未给予发言权 北马新闻

（槟城26日讯）槟首长林冠英起诉FZ网络媒体诽谤案，他周五再出庭供证表示，本身接受公众的批评，身为媒体也有报道自由，惟，必须有根据，可是答辩人FZ公司当时却没有给他发言权机会。

“我起诉他是因为他们报道不实，影射我和丹斯里陈国平有特权（privilege）关系，指我从他那里获得了利益，在购买马赛地官车得到优惠价格。”

他指出，反贪会有发文告未针对他官车事件展开调查，也没有传召他问话，这已还他与陈国平一个清白，可是辩方却错误报道，因为有关文章内容提及无关官车事件，即陈国平扮演着重要角色，指他与陈国平有上述的密切关系。

林冠英起诉FZ公司，事关在2014年刊登的一篇文章，指他与闻商丹斯里陈国平在购买马赛地官车事件上涉嫌贪污一案，本周二首日案件审讯时，他出庭供证曾表示他与陈国平只是“普通”关系而已。

刊登具恶意诽谤性文章

林冠英与陈国平是联合起诉英文网络媒体FZ有限公司，他们分别于2014年1月20日与2月17日入禀槟高庭，各别起诉一家前英文网络媒体FZ有限公司、执行董事德兰费南德，以及The Edge等三造。据林冠英的入禀书内容显示，辩方在2014年1月3日刊登一则具有恶意的诽谤性文章，标题为“反贪会展开调查购买马赛地事件”，内容指反贪会针对林冠英在购买马赛地官车事件上涉嫌贪污而展开调查，并指马赛地由Lowe Motors有限公司出售，而陈国平当时也是该公司的管理总监。

有关入禀书内容也指辩方相信，这是推动林冠英与陈国平之间的联系，并指前者涉嫌贪污以致反贪会展开调查，以及滥权使用首长身份，以通过后者一些发展计划与取得特许经营权。为此，诉方认为辩方在未经查证下，就散发这项假消息，已造成他们名誉损失，因此要求索偿，并要求对方刊登道歉启事，以及撤回有关文章。

辩方也在一份答辩书中表示，经于在同年1月10日，从网站移除了相关文章，并也在同年2月18日与19日刊登了两则文章，内容指反贪会完成调查，证明林冠英与陈国平在“马赛地事件”上是清白的。

基于时间上的因素，承审高庭司法专员拿督阿都瓦哈将此案展延至8月21日至23日续审。林冠英代表律师为拿督慕勒礼，答辩人律师为艾琳。