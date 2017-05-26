首日上班偷5万金饰 金店女员工仍下落不明 北马新闻

（大山脚26日讯）首天上班不到2小时便偷走总值5万令吉金饰，监守自盗的金店女员工至今仍下落不明。

上述偷窃事件是在周四，发生于居林一家霸级商场内，据了解，遭窃的金店华裔东主邱先生，事后气得在社交网络脸书上发布悬赏3000令吉，寻找该名女员工，惟至今仍无消息。

据知，偷窃的是一名该店新聘请的巫裔女员工，她是在昨日下午约4时面试时被直接录用，且即刻上班；当时她以忘了带身份证为由，只在表格上填写上“伊利雅”的姓名和地址，声称本身来自巴里文打。不料此次招聘却招来了偷金贼，损失5万令吉金饰品。

东主已在“I Am Parit Puntar”脸书专页发布悬赏消息，包括偷金女工干案过程闭路电视记录及照片等，至今获得网民逾1万6661次分享、留言超过2000个。

尽管如此，东主至今仍没有获得相关女贼的可靠线索。

消息指出，该偷金女工是趁另一同事外出用餐时，假装整理金饰品时顺手牵羊的将11条金项链、4条手链、14个链坠及1个手环藏进衣袖内，事后继续若无其事的假装打扫，直至同事用餐回来借口外出上厕所，随即不知所终。

东主在临近结束营业时，才惊觉店内约有20样金饰品不翼而飞，立刻检查闭路电视才揭发此事，并向警方作出投报。

据知，失窃的金饰每样都是重达6克以上的昂贵饰品，全部共重约200克，市值约5万令吉。

除了在脸书发悬赏缉拿偷金女贼，东主也呼吁勿收取失窃的金饰，同时若发现女贼下落，可即刻联络他（016-4447626）。