当出行工具兼赚外快 科学家也开Uber 国际新闻

（新加坡26日讯）拥有博士学位的科学家除了在理工学院当兼职讲师，过去一年来也当私召车司机，每天开7小时，除了当出行工具，也当赚取外快。

谢文达（50多岁）拥有电磁系博士学位，是一名科学家，20年前开始经营生物技术生意，公司研发和生产一系列保健品，推销给本地和多个海外零售市场。

他受访时说，他在两三年前渐渐卸下职务，让合伙人打理业务，自己目前只负责营销工作。

“我目前只花一半时间管理生意，另一半时间教书和驾私召车。”

谢文达是优步（Uber）司机，他已经驾了一年，每天开车约七小时。

他说：“我每天腾出清晨5时至上午9时，及下午5时至晚上8时这两段时间接载乘客，中间的时间不是在工作，就是在教书。”

他透露，去年他的车子“杀车”后，曾考虑在买新车，但计算成本后发现不划算，于是寻求其他的代步方式。

“我看见优步的配套，心想不如就租一辆车，因为把各种拥车的费用计算在内，租车载客比负担自己的车子来得便宜。”

不过，谢文达表示，自己并非为了谋生而决定开私召车，他说：“每名司机开车的目标都不一样，我认识月入4000元至6000元的司机，他们真的是拼了命，日驾至少12小时，但我纯粹当出行工具，顺便赚点外快。”

博士当初偶然发现商机，深入研究发酵食品。

谢文达说，他与团队20多年前开始研究微生物，早期走访中国、日本和印度尼西亚等地落后乡村，发现当地人爱吃发酵食物，于是回国深入研究这种食品。

“我看他们各个身强体壮，研究后发现吃发酵食物对身体有益，于是研发出一系列含有发酵食品成分的保健品。”

谢文达透露：“我约15年前在一所工院租用试验室，校方后来找我合作，让学生参与我的试验，我也渐渐带领他们做实习。”

接着，谢文达也在学院教书，主要传授生物科技创新企业（BioEnterprise），训练年轻一代找出日常生活中所面对的问题，鼓励他们构想解决方案，培养企业精神。