慕斯达法：与吉利合作 普腾驶入新时代 经济新闻

（吉隆坡26日讯）多元重工业有限公司（DRBHCOM，1619，工业产品组）献议将独自持有普腾控股有限公司（Proton Holdings Bhd）49.9%股权，脱售予中国浙江吉利控股集团（Zhejiang Geely Holding Group Co Ltd）后，普腾也将踏入新时代。

国际贸易与工业部长拿督斯里慕斯达法在一则文告中指出，吉利有望能推高这家国产车制造商的销量和盈利。

“我相信，这是普腾生态系统下的350家零件与组件制造商以及支援与服务相关供应商，引颈长盼的一项发展。”

“普腾在去年推出4款新车型，我们希望，在吉利所提供的引导技术下，普腾可不断改进车型。与吉利的这项合作也标识着普腾已跨入新时代，但这依然是一条漫漫长路，我相信，这是普腾迈向正轨所跨出的一步。”

多元重工业在一则文告中指出，该集团与吉利就收购普腾股权一事，在布城签署一项框架协议。

多元重工业预计，将与吉利在今年7月签订一项最终协议。

根据这项协议，普腾也将独自持有的英国汽车制造商莲花（Lotus）的51%股份，出售予吉利。

多元重工业表示，吉利是中国轿车制造商的领先业者之一，更持有豪华汽车（Volvo Car Corp）和伦敦出租车公司（The London Taxi Company）。

吉利在全球共有16座制造厂房、7家设计工作室，以及5家研究与开发中心。

另一方面，脱售这家陷入困境的普腾49.9%股权事宜已成定局，但对于多元重工业如何与新合作伙伴–浙江吉利控股合作仍是一大问题。

多元重工业集团董事经理拿督斯里赛菲沙阿峇表示，吉利与该集团签署一项框架协议，以收购普腾的股权，而吉利也将引领这家汽车制造商的业务运作，包括生产、销售和营销业务。

尽管多元重工业仍保留普腾50.1%股份，但赛菲沙表示，吉利与普腾现有管理团队将共同管理普腾。

“透过这项交易，普腾可借助吉利广大的平台及动力系统，还能进驻这家中国汽车制造业者的现有市场及东南亚右座驾驶市场。”

同时，除了吉利以外，法国PSA集团（Groupe PSA）此前也对收购普腾股权深感兴趣。

双方“共同管理”普腾

赛菲沙指出，在普腾旗下3家公司中，多元重工业将会继续掌控普腾的分销臂膀– Proton Edar私人有限公司。

“在普腾方面，我们（也）将有更多的管理控制权，（但）生产方面将与吉利联手合作。”

他是在最近的签署仪式后，向记者发表该言论。

除了注入新技术和资本外，吉利也表示，将引入“全球知名专才”到普腾的管理团队。两家公司携手合作将着重于协助振兴普腾品牌，目标是2020年在东南亚售出50万辆轿车。

赛菲沙表示，吉利将保留富豪的品牌，因据他了解瑞典人以该品牌为傲，并强调普腾的情况亦如此。

“这项合作完全关乎于普腾，我们与吉利合作开发的车型将以对方的汽车为主。它们将通过普腾在大马营运整体的业务。”

至于普腾目前的引擎开发计划，赛菲沙澄清，这是普腾长期前景的一部分，该集团将继续与吉利一同开发普腾轿车，惟目前仍在商讨中。

“这只是框架协议，我们不想在现阶段作出重大决定。我们将有待双方签署最终协议。”

此外，股权脱售价码也将取决于最终协议。赛菲沙拒绝披露“粗略估算价码”，因该集团仍与吉利就脱售股权一事进行洽商，但却表示，多元重工业“肯定不会以溢价出售股权，我们将以合理价格出售股份”。

他强调，达至最终脱售价的两项关键因素包括，第一项是吉利注资普腾的多寡，注资价码也尚未对外披露。

“第2项则是运动休旅车（SUV）的平台（吉利的博越（Boyue）），我们需要确定其中的价值。”

“（我们所签署的）仅仅是框架协议，只有最终协议才会囊括监管批准等其他事项。因此，在售价方面，我们依然处于洽商和拍板定案阶段。”

至于普腾员工和供应商的未来命运，赛菲沙发表的言论也消除了裁员或丧失合约的恐惧。

“我们需强调的是，这家国产车制造商的状态仍保持不变，有鉴于此，普腾将维持工业联动计划。”

他补充，这项计划的指南勾勒出“国产车”本地生产组件的百分比。

与此同时，赛菲沙表示，普腾将聘请更多员工，而非裁员。

“若没有策略合作伙伴的加入，我们很有可能裁退更多员工。”

他指出，与吉利的合作所带来的增长契机，对推动员工增长也有利。

然而，由于普腾将业务运作迁移至丹绒马林（Tanjung Malim），赛菲沙表示，该集团预见“（莎阿南厂房）将出现某种合理化程序。”

有趣的是，这家位于莎阿南的厂房不包括在这项协议中，以及其他隶属多元重工业坐落于丹绒马林普腾厂房邻近的地段。

丹绒马林和莎阿南厂房的产能各别为15万辆和20万辆轿车。

“这块地皮（莎阿南）将以合理价格转让给多元重工业，我们也将有机会开发这块面积250英亩（约101.17公顷）的地段。”

然而，他补充，搬迁计划将于5年后进行。

此外，赛菲沙表示，吉利计划扩大富豪在大马的市场。

“（这）当然需要更多组装产能，因此，吉利将使用我们的厂房来组装富豪轿车，我们将征收费用。”