令吉升至4.2670兑1美元

（吉隆坡26日讯）今日令吉兑美元汇价续上升。此外，令吉兑美元以外的其它主要货币也大多走强。

令吉兑美元汇价闭市时报4.2670/2700，较昨日之4.2770/2800升值。开市时，令吉兑美元报4.2730/2780。

此外，令吉兑新加坡元汇率由昨日闭市之3.0872/0911走强至3.0844/0886、兑每百日圆由3.8222/8262趋软至3.8452/8496、兑英镑由5.5396/5460增值至5.4912/4955，以及兑欧元由4.8005/8047趋稳至4.7859/7897。

分析师称，最近中资大举进军大马，加上新公布的我国经济数据和公司业绩良好，鼓舞投资者积极买入令吉。

随着上星期传来我国经济在今年首季取得5.6%的强劲增长，以及周三第一国产车普腾宣布把49.9%股权给中国浙江的吉利控股公司后，令吉开始受到热捧。

不过，套利回吐活动，以及国际原油价格大跌引发忧虑情绪，抑制了令吉的升势。

另外，中国外汇交易中心公布，26日人民币兑美元汇率中间价报6.8698，下调3个基点。此外，1欧元兑7.7041人民币、100日圆兑6.1527人民币、1港元兑0.88171人民币、1英镑兑8.8857人民币、1新加坡元兑4.9588人民币以及1人民币兑0.62187令吉。