担心美国大量增产页岩油 油价猛跌近5% 经济新闻

（纽约26日电）周四国际原油期货价格大幅下跌，因尽管石油输出国组织（OPEC）决定将减产协议延期9个月时间至2018年3月份，但减产协议使市场担心其可能推动美国页岩油产量大增，从而使原油市场仍然难以恢复供需平衡。

投资者普遍认为美国页岩油将会继续增加，导致原油供应高企和油价走低。根据EIA数据预测，美国的原油日产量今年可能升至990万桶，几乎接近沙地在减产协议中的产量上限。

纽约商品交易所7月交付的西德州中质原油期货价格急跌2.46美元或4.8%至每桶48.90美元。

伦敦洲际交易所7月交付的原油期货价格下跌2.50美元或4.6%，闭市于每桶51.46美元。

OPEC在周四的维也纳会议上已明确同意将目前的减产协议延期9个月，符合市场预期。

根据媒体报道，沙地阿拉伯石油部长法利赫在讲话中表示，即使OPEC达成了减产协议，也不会加大减产行动的执行力度。

一名资深市场分析师威尔逊表示：“原油期货价格波动性很大，市场密切关注OPEC在维也纳会议上传出的每一个词语。迄今为止，所有的相关消息都对多头不太有利。”

高盛集团认为，OPEC减产协议到期后，国际原油市场供应过剩的问题将再现；在2018下半年，原油市场将再次面临供应过剩的问题；供应过剩问题再现的前提是OPEC和俄罗斯扩大产能且页岩油“肆无忌惮”地增长。

高盛认为，现在的问题在于尽管减产协议能够在未来9个月将库存降至正常水平，但OPEC内部和外部的原油产能继续增加。

华尔街日报认为，OPEC大会延长减产协议，但供应过剩的担忧仍然存在。尽管OPEC与非OPEC会员国延长减产9个月，但周四油价依旧大跌逾5%，主要是因为投资者一直期待加大减产力度，但无奈OPEC以相同减产幅度维持更长一段时间让他们大失所望。