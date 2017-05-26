标普纳指再创新高美股连涨6日 经济新闻

（纽约26日电）周四美国股市攀高，为连续6日上涨，因百思买与惠普等公司财报良好，提振了市场情绪，摆脱了国际油价重挫的影响。

道琼斯工业指数闭市上涨70.06点或0.33%至21082.48点；标准普尔500指数闭市起10.67点或0.44%至2415.07点；纳斯达克综合指数升42.24点或0.69%至6205.26点。

周四闭市前，标普500指数最高上涨至2418.71点，创历史新高。纳指最高攀升至6217.34点，刷新了历来最高纪录。道指已非常接近3月1日创下的21115.55点历史最高水平。

一名投资组合经理称，美股上涨的基础是强劲的企业财报。

他说：“在没有任何财政刺激政策的情况下，第一财季企业盈利增长15%，因此即使减税与放松监管等改革措施尚未就绪，投资者们仍然能够保持耐心。”

美国劳工部宣布，美国上周首次申请失业救济人数增加1000人，总数攀升至23万4000人。4周平均的首次申请失业救济人数减少5750人，下降至23万5250人。

欧洲股市小跌

周四欧洲股市小跌，因国际原油价格大跌，拖累能源股走低。

石油服务公司派特法股价暴跌30%，因该公司称其已将首席营运员马万泽迪德暂时停职，等待进一步通知。

泛欧斯托克600指数收盘下跌0.1%，报392.14点。

德国股市的DAX 30指数闭市小跌21.15点或0.17%至12621.72点。英国股市的富时100指数闭市微涨2.81点或0.04%至7517.71点。法国股市的CAC 40指数落4.18点或0.08%至5337.16点。

石油输出国组织在维也纳会议达成的减产协议令一些投资者失望，但对欧洲股市指数无甚影响，不过，消息打压油价急跌，使能源股成为表现最差的股项。