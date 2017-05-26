新雇主指南真为难 请佣人还是主人？ 国内新闻

（布城26日讯）人力资源部推出聘用外国女佣雇主指南，当中列明雇主在聘用女佣需留意的事项，女佣的工作范围不包括爬树、维修屋顶与电器等，同时，若女佣面对语言问题，也可考虑将女佣送往语文班。

指南列出，雇主应为家庭女佣提供和谐的居住环境，这如同打造共同利益的工作环境，让女佣安心工作，女佣居住的房间必须具有合理基本设施如可上锁的门，让她们休息及有隐私权，若面对经济问题则至少提供窗帘或遮挡的设施，并需有自然的采光及通风设备。

其他基本设备则需有床、床褥 、枕头及橱柜，这些都必须在女佣抵达之前准备妥当。服务合约已经阐明雇主必须为女佣提供足够与合理的日常饮食，而一般上，女佣都是进食雇主为家人准备的餐饮。

“若雇主比较喜欢快餐或到餐厅用餐而没有时间在家烹调，需确保女佣有足够新鲜的食材让她们自行烹煮。”

指南说明，雇主必须尊重女佣的宗教信仰，包括尊重女佣无法为雇主准备抵触女佣宗教信仰食物的权利，因此，雇主可向女佣了解食物的需求，至少确保有一天三餐及有营养的食物供应量。雇主也不可以食材为由，向女佣征收费用或扣除其薪资。

除此之外，指南也说明，女佣不可参与雇主的商业经济活动，如杂货店或餐厅，甚至在雇主亲戚家工作。

指南也说，不应假设女佣在照顾婴儿、儿童、年老一族及残疾人士方面具有经验，任何的护理与照顾，雇主必须清楚向女佣说明甚至多次的示范以确保她们理解与掌握，倘若家中有病人需要额外的特别照顾，雇主应聘用护理人员或在护理方面的专业人士看顾该名病人。

语言沟通不良是雇主与外籍女佣之间常见的问题，雇主除了可寻求女佣中介公司或大使馆掌握基本的词汇，方便女佣了解与执行工作。现在有各种的应用程序来解决语言沟通的问题，此外，雇主也可考虑让女佣参加语文班，提高其语文掌握能力。

指南说明，雇主可以最简单的语文将合约列在家里，同时与女佣沟通彼此的禁忌，最好是在家庭成员知情下，委任一名家庭成员来扮演主管的角色以给予女佣指示，以免出现多人发号施令的混淆情况。

雇主必须确保女佣负责的工作范围属于合理范围，并不会导致女佣面对身体、心理与精神上的压力。

同时，不可让女佣处理危及安全的工作，如维修屋顶或电器及爬树等属于专业技术维修的工作。

指南也指出，没有向当局注册的女佣中介公司將面对被吊销执照、提控及列入黑名单的下场，若雇主发现中介公司服务有问题，可向劳工局、移民局及国内贸易、合作社及消费人事务部寻求咨询或拨打一马热线03-80008000 了解。

指南强调，最理想方式是，雇主透过向劳工局注册及获得执照的中介公司聘请女佣，有关中介也必须获得移民局发出的引入女佣准证，指南也提醒雇主在寻找中介公司前，需先了解有关中介公司的背景，雇主可透过半岛的劳工局的网站www.jtksm.mohr.gov.my浏览女佣中介公司的名单，或透过移民局的http://www.fwcms.com.my/recruitmentagency.html 了解女佣来源国的女佣中介。

必须说明工作范围

指南说明，女佣的每天的工作范围或许不同，雇主必须向女佣说明工作范围，以让女佣有工作效率。

为了让女佣有充足的休息时间，雇主受促拟女佣的工作时间表，根据成人所需的休息时间，清楚列明合理的工作、休息与睡眠时间（一天至少8小时）。

“确定女佣工作时间是大部分雇主面对的问题，这导致女佣被迫处于随时候命的困境，缺乏充足休息的她们将会影响她们的精神状况。”

指南说明，若女佣的工作时间已经超出双方的同意，雇主可给予更多的休息时间或在双方同意下支付加班费，若相关超时工作属于长期性质而影响其睡眠时间，雇主应聘请额外的支援服务。

可安排友人陪同外出

雇主是否可允许女佣周休外出的要求？指南说明，为安全起见，雇主可以安排女佣在友人或其他女佣或住家附近可信赖的人陪同外出，雇主也可以联络女佣中介公司是否有为女佣准备周休的活动，一些教堂或清真寺在周日为外国女佣提供活动。

指南说，没有任何文件列明女佣在周休或休息时需做的活动。不过，雇主必须与女佣沟通出门与返家的时间，同时交代她在外的公共交通与费用等资讯。除此之外，也需确保女佣手提电话及雇主的联络电话与住址，以便在紧急情况时可联络上。

对于加薪方面，指南说明，尽管服务合约没有说明需为女佣给予年度加薪，但雇主可以此作为奖励，提高女佣的服务素质。

冷静理智沟通问题

冷静理智沟通处理与女佣之间的问题，以免引起女佣的不安，最后发生逃跑的局面。

指南认为，离乡背井的女佣初到陌生之处难免出现语言沟通与文化冲击的问题，所以雇主在因为一些问题而责骂女佣时也避免使用暴力或大声斥责，以免吓跑女佣。

若女佣拒绝遵守指示，需先了解原由，有必要时寻求中介所的求助，避免任何形式的暴力。

此外，根据法律，若女佣在我国工作期间怀孕，其工作准证将被取消并被遣返来源国。

雇主有责任让外籍女佣了解必须遵守马来西亚法律，并提醒女佣在与伴侣发生性关系时做好安全与防范措施。

若女佣受到雇主家庭成员的性骚扰，在法律上已经构成刑事案，同样在雇佣法令下受保护的女佣同样必须受到保护，雇主有责任以礼貌的态度展开调查，同时也可寻求相关团体协助处理。

如果女佣最终选择返国，女佣在服务期间的所有薪资，包括她在寻求安全庇护期间时期的薪资及返国费用，也需由雇主承担。

雇主对女佣的不可为

·爬树·维修屋顶、电器

·强制做违反宗教事务

·收食材费或扣薪

·危险工作

雇主对女佣的待遇

（i）房间·可上锁·自然采光·通风·床与床褥、枕头、橱柜

（ii）膳食·与雇主共享餐饮·自行烹煮，食材由雇主提供·有营养的一天三餐