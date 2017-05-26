国王杯决赛迎来第700场 梅西要用冠军送别恩帅 体育新闻

（马德里 26 日综合电）本周六，巴塞隆纳将在西班牙国王杯决赛中对阵阿拉维斯，全世界的目光将再次聚集在梅西的身上，这是阿根廷前锋职业生涯的第700场比赛。

由于这也是恩里克执教巴塞的最后1场比赛中，梅西显然希望以进球、冠军来画上句号。

对阿拉维斯一战不仅是梅西的里程碑一战，对巴塞也有着重要的意义，此役是恩里克执教巴塞的最后1场比赛。在错失西甲冠军、欧冠又提前被淘汰之后，恩里克显然希望带着一座奖杯离开。阿拉维斯实力远不如巴塞，但本赛季在面对实力较弱的对手时，巴塞却屡屡丢分，这是恩里克最终无缘3连冠的关键原因。如果无法战胜阿拉维斯，错失国王杯冠军，那么巴塞的这个赛季将被定义为失败。

自2004年10月完成职业生涯处子秀以来，梅西已经为巴塞、阿根廷国家队出场了699次。在这699场比赛里，梅西为巴塞打入505球，为阿根延国家队打入58球。被梅西破门次数最多的球队是塞维利亚，梅西共打入29球。

在本赛季，梅西赢得了西甲金靴以及欧洲金靴奖，而在对阵埃瓦尔的收官战，梅西又在最后一刻打入了本赛季西甲最后1个进球。

成家族企业善款去向不明 梅西基金会爆丑闻

由于偷税漏税410万欧元（约1968万令吉），梅西刚刚被判入狱21个月。如今，梅西基金会又被曝出了丑闻。据马德里《ABC报》透露，梅西基金会已经成了家族企业，而且存在着善款去向不明、善款使用违规等状况。

梅西基金会，如今已经成了家族企业。哥哥罗德里格是主席，罗德里格的妻子是秘书，梅西父亲豪尔赫则是第3名高管成员。此外，梅西基金会就只有1名专职工作人员。这样一个小规模的基金会，在去年房租开销为98万欧元（约469万令吉），这一名专职员工年薪为1万8627欧元（约8万9211令吉）。

梅西基金会成立于2007年，属于非盈利NGO组织。但在2013年，梅西基金会才在加泰的确正式注册，当时梅西逃税丑闻刚刚发酵。在注册前的6年中，梅西基金会运作的相关资料全都不可考。按照西班牙法律，NGO组织要把至少70%的善款用于慈善事业。梅西基金会没有达到要求比例，反而在投资方面收获颇丰。银行中目前有660万欧元（约3161万令吉）存款，此外还有一些长期投资。