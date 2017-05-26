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国王杯决赛迎来第700场 梅西要用冠军送别恩帅
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26/05/201717:08

梅西期待在国王杯攻破阿拉维斯为即将告别巴塞隆纳的恩师主帅恩里送上大礼。

梅西期待在国王杯攻破阿拉维斯为即将告别巴塞隆纳的恩师主帅恩里送上大礼。

（马德里 26 日综合电）本周六，巴塞隆纳将在西班牙国王杯决赛中对阵阿拉维斯，全世界的目光将再次聚集在梅西的身上，这是阿根廷前锋职业生涯的第700场比赛。

由于这也是恩里克执教巴塞的最后1场比赛中，梅西显然希望以进球、冠军来画上句号。

对阿拉维斯一战不仅是梅西的里程碑一战，对巴塞也有着重要的意义，此役是恩里克执教巴塞的最后1场比赛。在错失西甲冠军、欧冠又提前被淘汰之后，恩里克显然希望带着一座奖杯离开。阿拉维斯实力远不如巴塞，但本赛季在面对实力较弱的对手时，巴塞却屡屡丢分，这是恩里克最终无缘3连冠的关键原因。如果无法战胜阿拉维斯，错失国王杯冠军，那么巴塞的这个赛季将被定义为失败。

自2004年10月完成职业生涯处子秀以来，梅西已经为巴塞、阿根廷国家队出场了699次。在这699场比赛里，梅西为巴塞打入505球，为阿根延国家队打入58球。被梅西破门次数最多的球队是塞维利亚，梅西共打入29球。

在本赛季，梅西赢得了西甲金靴以及欧洲金靴奖，而在对阵埃瓦尔的收官战，梅西又在最后一刻打入了本赛季西甲最后1个进球。

成家族企业善款去向不明 梅西基金会爆丑闻

由于偷税漏税410万欧元（约1968万令吉），梅西刚刚被判入狱21个月。如今，梅西基金会又被曝出了丑闻。据马德里《ABC报》透露，梅西基金会已经成了家族企业，而且存在着善款去向不明、善款使用违规等状况。

梅西基金会，如今已经成了家族企业。哥哥罗德里格是主席，罗德里格的妻子是秘书，梅西父亲豪尔赫则是第3名高管成员。此外，梅西基金会就只有1名专职工作人员。这样一个小规模的基金会，在去年房租开销为98万欧元（约469万令吉），这一名专职员工年薪为1万8627欧元（约8万9211令吉）。

梅西基金会成立于2007年，属于非盈利NGO组织。但在2013年，梅西基金会才在加泰的确正式注册，当时梅西逃税丑闻刚刚发酵。在注册前的6年中，梅西基金会运作的相关资料全都不可考。按照西班牙法律，NGO组织要把至少70%的善款用于慈善事业。梅西基金会没有达到要求比例，反而在投资方面收获颇丰。银行中目前有660万欧元（约3161万令吉）存款，此外还有一些长期投资。

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