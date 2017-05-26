【苏迪曼杯】男双没能突围遭日双杀 落“马”无缘4强

（黄金海岸26日综合电）男双未能突围，大马队在羽球苏迪曼杯8强赛重逢日本队的交锋上最终以1比3败北，连续两届止步8强。另外，中国以3比0横扫印度，周六下午的半决赛将上演堪称变相决赛的中日大战！

在小组赛2比3输给日本后，大马队重遇对手的苏杯8强赛在周五上午开打，第一场就迎来可谓双方关键的男双赛事，结果“双蔚组合”吴蔚昇/陈蔚强再度输给嘉村健士/园田启悟。“双蔚”是以17比21、21比16、11比21翻盘不成，当中次局“双蔚”从10比8的领先连夺6分重拾信心，不过在决胜局大部分时间都苦苦追赶比分，轮到嘉村健士/园田启悟在11比8领先换场后不断扩大分差，取得这场1小时战役的胜利。

稍后，刚跃上国内排名新一姐、本届才首次登场的谢抒芽以11比21、9比21轻易吞下对阵日本世界排名第13位的奥运希望的交手3连败，大马在总比分上已是0比2落后。此后大马队长李宗伟扛起队伍旗帜，以21比15、21比13战胜西本拳太，维持本届不败的同时，也将大马的总比分扳成1比2。

然而，“美女组合”温可微/许嘉雯未能实现奇迹，以7比21、14比21输给日本世界第一的里约奥运冠军松友美佐纪/高桥礼华，这是“美女”继两个月前的亚锦赛再次输给松友/高桥，也是10次交手全败给对方。大马队以1比3不敌“东洋军”日本，我国连续两届止步8强，也错过实现半决赛赛前目标。在两年前昆山的上届8强赛，大马在对阵韩国时也是未能拿下男双分数，进而以1比3被淘汰。

中盖印碰东洋军

另一方面，中国尽管在对垒印度的首场赛事上，混双鲁恺/黄雅琼遭遇对手萨维克赛拉吉/阿丝维妮的顽抗，在丢掉首局后完成逆转，加上两组奥运冠军：男单谌龙和男双张楠/傅海峰相继战胜声势大不如前的斯里坎和实力不强的萨维克赛拉吉/奇拉格，进而直取3分没让印度延续“黑马”本色，率先跻身半决赛。印度女单好手辛杜当天也没有机会上场，就只能收拾包袱回家。

在中日对决的预测上，由于日本本届男单只派小将，男单胜利难逃林丹、谌龙坐镇的中国之手，然而“东洋军”日本握有女单和女双上的优势，因此混双和男双成了两队跻身决赛的必争之地，当中如果嘉村健士/园田启悟继续上阵，他们与张楠/傅海峰为首的中国男双对决势必成为两队最焦点的关键战。

爆冷吞丹泰好了 台输在运气

黄金海岸苏杯赛在周四先进行了两场第一级别8强赛，中华台北仅靠女单戴资颖抢下唯一胜利，最终以1比3被“太极虎”韩国复仇，连续4届止步8强，韩国则写下连续15届苏杯都闯四强的佳绩。

中华总教练张政雄表示，大家都尽力了，输掉的三点都有机会，只是运气稍差了点和有压力，没有对手来的稳定。

爆冷的是，被列为第二种子的“寒带龙”丹麦在混双，尤其是女双意外失利，泰国队得以3比2险胜突围。

泰国莎茜丽兼项出击，在第一场的混双和压轴的女双分别击败丹麦的克里斯蒂安森/莎拉和奥运亚军克丽斯蒂娜佩德森/朱儿，贡献两分成为功臣，泰国继2013年写下队史后，时隔4年第二次晋级苏杯4强。