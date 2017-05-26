虎啸破11年格局当世界一哥 体育新闻

（吉隆坡26日讯）世界羽联在周四公布了最新一期世界排名，当中焦点的是韩国的孙完虎超越我国一哥拿督威拉李宗伟，升至世界排名第一，改变了自从2006年世界羽联公布数据以来，男单第一把交椅长期由李宗伟、林丹和谌龙占据的局面。

李宗伟退居第2

根据最新的积分情况，孙完虎为70277分，压过李宗伟的69270分，李宗伟在去年6月以来首次退下榜首宝座。同时，中国的里约奥运会金牌得主谌龙则跌出前十，位列第12位，石宇奇从上一期的第五升至第四，成为排名最高的中国男单，田厚威第8，林丹第9。大马第二的是小升两级至第31位的祖法德利；丹麦“安赛龙”阿薛森位居第三。

孙完虎最近参赛的最好成绩是在4月初的马来西亚公开赛上进入四强，在半决赛中不敌最后夺冠的林丹。因此，他登顶世界第一更重要的原因是李宗伟、林丹和谌龙这三位顶尖选手最近减少参赛，导致积分锐减。

吴堇溦连退7级 谢抒芽马新一姐

值得一提的是，因伤影响的大马未来之星吴堇溦猛跌7级，滑落至女单第37，反而谢抒芽小升2级，因此以第32名成为大马女单排名的新一姐。

男双“双蔚”吴蔚昇/陈蔚强在本期保不住第4排名，被中国的柴飚/洪炜和日本的嘉村健士/园田启悟赶超，退居第6名。