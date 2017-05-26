我5传奇齐聚东运脚车馆试骑 体育新闻

（汝来26日讯）5位大马脚车传奇人物在周四齐齐为坐落在森美兰汝来的国家脚车馆开幕和骑行，这座才刚完工不久的崭新木质赛道脚车馆也将正式倒数迎来8月东南亚运动会的举办。

此国家脚车馆耗资8000万令吉，历时29个月兴建，可容纳2000名观众，场馆旁也有BMX赛道。在新晋世界冠军“袖珍火箭”阿兹祖早前率先参观后，这次他当天与前国手队友伍安临，还有也是曾为大马脚车队立下赫赫战功的拿督黄裕雁、M古玛历山和罗斯曼阿威，共同为脚车馆正式开幕。阿兹祖更与伍安临带来冲刺赛对决，带来本脚车馆开幕后的第一个比赛。

当天出席嘉宾的也包括了森美兰州务大臣拿督斯里莫哈末哈山、青年及体育部长凯里和工程部长拿督斯里法迪拉尤索等人。

凯里在开幕礼后受访透露，10名男女选手成军的国家脚车队将入住这里的宿舍，以免这个新的国家脚车馆不会变成白象计划。他也展望说，在吉隆坡东运会结束后，也将确保这里每周都会有比赛或训练进行，也欢迎包括宿将俱乐部的各组织来申请使用这里的设施。