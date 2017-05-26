3X3亚洲杯U18青篮赛 马兄妹与哈萨克列同组 体育新闻

（吉隆坡26日讯）32支球队将角逐于本周五至周日在赛城Gem In Mall举行的国际篮总(FIBA)3X3亚洲杯18岁以下青年篮球赛。这次3×3亚洲杯分组是依据各参赛队伍的排名情况，在FIBA 3×3积分榜上排名前20的球队（包括东道主）自动获得参加小组赛事资格，被分成男女各4个小组。其他12支队伍（6男、6女）则将参加入选赛，争取4席正赛资格。小组赛前两名将晋级8强淘汰赛阶段。

男子组上届冠军卡塔尔被分在C组，同组的除了巴林，另外一支球队则是入选赛的印度、黎巴嫩和土库曼之间的胜者；去年亚军的菲律宾在B组，与东道主也是去年季军马来西亚同组，另一支队伍是哈萨克。

去年缺战的中国队在D组遇上印尼和入选赛B组的新加坡、中华台北与越南的优胜者。

女子组卫冕冠军日本在C组对阵印尼，女子B组应当是最受关注小组，去年的二三名哈萨克和马来西亚同组，另外一支球队则是斯里兰卡；中国在A组与头号种子吉尔吉斯、新加坡同组。

分组形势

男子组

A组：吉尔吉斯、斯里兰卡、日本

B组：菲律宾、哈萨克、马来西亚

C组：巴林、卡塔尔、入选赛A1

D组：中国、印尼、入选赛B1

女子组

A组：吉尔吉斯、中国、新加坡

B组：哈萨克、斯里兰卡、马来西亚

C组：印尼、日本、入选赛A1

D组：巴林、菲律宾、入选赛B1

入选赛

女A：土库曼、印度、中华台北

女B：越南、约旦、黎巴嫩

男A：土库曼、印度、黎巴嫩

男B：新加坡、中华台北、越南